Filenin Sultanları Avrupa şampiyonu oldu - Son Dakika
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Filenin Sultanları Avrupa şampiyonu oldu

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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Trendyol 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. İki kez geriye düşmesine rağmen pes etmeyen Filenin Sultanları, karar setini 15-10 kazanarak altın madalyanın sahibi oldu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya ile karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan finalde İtalya iki kez öne geçerken Filenin Sultanları her defasında geri dönmeyi başardı. Karar setine taşınan mücadeleyi 3-2 kazanan Türkiye, üst üste ikinci kez Avrupa'nın en büyüğü oldu.

Filenin Sultanları Avrupa şampiyonu oldu

İLK SET İTALYA'NIN

Karşılaşmaya daha etkili başlayan İtalya, ilk sette üstünlüğü ele geçirdi. Seti 25-16 kazanan İtalya, finalde 1-0 öne geçti.

FİLENİN SULTANLARI HEMEN CEVAP VERDİ

İkinci sette oyunun kontrolünü eline alan Türkiye, rakibine karşı üstünlüğünü sahaya yansıttı. Millilerimiz seti 25-22 kazanarak skoru 1-1'e getirdi.

Filenin Sultanları Avrupa şampiyonu oldu

İTALYA BİR KEZ DAHA ÖNE GEÇTİ

Üçüncü sette yeniden üstünlüğü ele geçiren İtalya, seti 25-12 kazanarak durumu 2-1 yaptı ve şampiyonluğa bir set kadar yaklaştı. Ancak Filenin Sultanları'nın pes etmeye niyeti yoktu.

SULTANLAR PES ETMEDİ, MAÇI KARAR SETİNE TAŞIDI

Türkiye, kritik dördüncü sette İtalya karşısında üstünlüğünü koruyarak 25-21'lik skorla galip geldi. Böylece mücadelede durum 2-2'ye geldi ve Avrupa şampiyonunu belirleyecek final, karar setine uzadı.

Filenin Sultanları Avrupa şampiyonu oldu

KARAR SETİNDE ŞAMPİYONLUK GELDİ

Beşinci ve son sette kontrolü eline alan Filenin Sultanları, İtalya'ya geri dönüş şansı vermedi. Türkiye, karar setini 15-10, maçı ise 3-2 kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.

Filenin Sultanları Avrupa şampiyonu oldu

ÜST ÜSTE 2. KEZ AVRUPA'NIN EN BÜYÜĞÜ

Son Avrupa şampiyonu unvanıyla organizasyona gelen Türkiye, finalde İtalya'yı da geçerek unvanını korumayı başardı. Filenin Sultanları böylece üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşarak bir kez daha altın madalyanın sahibi oldu.

Filenin Sultanları Avrupa şampiyonu oldu

TÜRKİYE FİNALE NASIL GELDİ?

İstanbul'da oynadığı A Grubu'ndaki 5 karşılaşmanın 4'ünü kazanan ve 1'ini kaybeden Filenin Sultanları, eleme turlarında etkileyici bir performans ortaya koydu. Türkiye, son 16 turunda Azerbaycan'ı 3-0, çeyrek finalde Almanya'yı 3-1, yarı finalde ise Sırbistan'ı 3-0 mağlup ederek finale yükseldi. Son Avrupa şampiyonu Türkiye, final öncesinde organizasyonda çıktığı 8 maçta 7 galibiyet elde etti.

Filenin Sultanları Avrupa şampiyonu oldu

İTALYA FİNALE NASIL GELDİ?

İtalya ise İsveç'in Göteborg kentinde oynadığı D Grubu'nu 5'te 5 yaparak lider tamamladı. İtalyanlar son 16 turunda Bulgaristan'ı 3-0, çeyrek finalde İsveç'i 3-1, yarı finalde ise Polonya'yı 3-1 mağlup etti. İtalya, final öncesinde turnuvada oynadığı 8 karşılaşmanın tamamını kazanmıştı. Filenin Sultanları, rakibinin kusursuz serisine finalde son vererek kupaya uzandı.

FİNALİN SET SONUÇLARI

  • İtalya 25-16 Türkiye
  • Türkiye 25-22 İtalya
  • İtalya 25-12 Türkiye
  • Türkiye 25-21 İtalya
  • Türkiye 15-10 İtalya
Filenin Sultanları Avrupa şampiyonu oldu

FİLENİN SULTANLARI'NIN ŞAMPİYON KADROSU

Başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası kadrosu şöyle:

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin

Pasör çaprazı: Melissa Vargas

Smaçörler: Hande Baladın, Saliha Şahin, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Yaprak Erkek

Orta oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Sinead Jack Kısal, Deniz Uyanık

Liberolar: Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın

Filenin Sultanları, Trendyol, İtalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Filenin Sultanları Avrupa şampiyonu oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • mesut mesut:
    Akp ye inat yine şampiyonuz. ne demiş Atatürk Zafer inananlarındır. biz inanmıştık 7 7 Yanıtla
    ökkeş Kalem ökkeş Kalem:
    Tarikatlara girsin kupa 0 1
  • Mehmet Yılmaz Mehmet Yılmaz:
    helal sultanlar ne varsa sizden var 5 0 Yanıtla
  • Süleyman AKIN Süleyman AKIN:
    Tebrik ve teşekkürler kızlar. 4 0 Yanıtla
  • okan sarı okan sarı:
    iyi macti tebrikler turkiye 3 0 Yanıtla
  • Ergün Öz Ergün Öz:
    Maaşallah Tebrikler 2 0 Yanıtla
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