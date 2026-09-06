Barcelona\'nın acıması yok! Rakibi perişan ettiler

İspanya La Liga'nın 4. haftasında Valencia ile Barcelona, Mestalla'da karşı karşıya geldi. Katalan ekibi, deplasmandaki mücadeleyi 5-0 gibi farklı bir skorla kazanarak ligde yoluna kayıpsız devam etti.

LAMINE YAMAL PERDEYİ AÇTI

Barcelona karşılaşmaya hızlı başladı. Henüz 6. dakikada Lamine Yamal, fileleri havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi. Katalan ekibi 22. dakikada Fermin Lopez'in golüyle farkı 2'ye çıkardı ve ilk yarıyı 2-0 üstün tamamladı.

İKİNCİ YARIDA VALENCIA'YA NEFES ALDIRMADILAR

Barcelona ikinci yarıda da gollerine devam etti. 50. dakikada Raphinha skoru 3-0'a getirirken, 79. dakikada Pedri farkı 4'e yükseltti. Karşılaşmanın açılış golünü atan Lamine Yamal, 84. dakikada yeniden sahneye çıktı. Genç yıldız kendisinin ikinci, Barcelona'nın beşinci golünü kaydederek skoru belirledi: 0-5.

4 MAÇTA TAM 17 GOL

Barcelona'nın sezonun ilk 4 haftasında ortaya koyduğu hücum performansı da dikkat çekici rakamlara ulaştı. Katalan ekibi, bu süreçte 84 gol girişiminde bulunurken rakip ceza sahasında 179 kez topla buluştu.

Barcelona'nın ilk 4 maçtaki gol beklentisi (xG) 15,7 olarak gerçekleşirken, takım 15 net gol fırsatından yararlanamadı. Buna rağmen rakip fileleri tam 17 kez havalandırdı.

BARCELONA'NIN İLK 4 MAÇLIK HÜCUM KARNESİ

84 gol girişimi, 179 rakip ceza sahasında topla buluşma, 15,7 gol beklentisi, 15 kaçan net pozisyon ve 17 gol. Barcelona bütün bu hücum performansını 4 maçta 4 galibiyetle taçlandırdı.

4'TE 4 YAPIP 12 PUANA ULAŞTILAR

Valencia galibiyetiyle birlikte Barcelona, La Liga'da 4'te 4 yaparak 12 puana yükseldi. Valencia ise 4 maç sonunda 1 puanda kaldı. Barcelona, hafta arasında Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord'u konuk edecek, ardından La Liga'da Levante deplasmanına çıkacak. Valencia ise gelecek hafta Sevilla'ya konuk olacak.