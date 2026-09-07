Serhat Kılıç’ın cenazesinde yürek burkan anlar! Şoray Uzun kahroldu

51 yaşında evinde ölü bulunarak sanat dünyasını yasa boğan tiyatro, sinema ve televizyon dünyasının sevilen ismi Serhat Kılıç için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde anma töreni düzenlendi. Sanat dünyasından birçok ismin akın ettiği törende gözyaşları sel olurken, usta oyuncunun naaşı defnedilmek üzere Ankara'ya uğurlandı.

SANAT DÜNYASI SON GÖREV İÇİN BULUŞTU

Saat 12.00'de meslek hayatının en önemli duraklarından biri olan Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenen törene Kılıç'ın çok sayıda meslektaşı ve seveni katıldı. Ahmet Mümtaz Taylan, Hazar Ergüçlü, Serkan Çayoğlu, Alina Boz, Umut Evirgen, Emre Karayel, Ertan Saban, Şevket Çoruh, Barış Falay, Selim Bayraktar, Necmi Yapıcı, Melisa Döngel, Ayça Bingöl ve Songül Öden gibi ünlü isimler törende hazır bulundu.

ŞORAY UZUN GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

"Seksenler" dizisinde yıllarca aynı seti paylaştığı rol arkadaşı Şoray Uzun tabut başında uzun süre gözyaşı dökerken, Ayça Bingöl çok yetenekli bir meslektaşlarını genç yaşta kaybetmenin getirdiği derin şaşkınlık ve üzüntüyü dile getirdi.

BESTEMSU ÖZDEMİR: ADLİ TIP SONUCUNA GÖRE YORUM YAPILSIN

Oyuncu Bestemsu Özdemir ise spekülasyonlara tepki göstererek gözyaşları içinde şu açıklamayı yaptı: "Çok üzgünüm, yalan yanlış bir şey yazılmasın. Çok üzülüyoruz hepimiz, adli tıp sonucuna göre yorum yapılsın."

"GELDİK AŞKIM, SAHNEDEYİZ"

Törenin en yürek burkan anları, Kılıç'ın 8 yıllık sevgilisi Özlem Esmergül'ün alana gelişiyle yaşandı. Cenaze aracının yanına geldiğinde ayakta durmakta güçlük çeken ve gözyaşlarına boğulan Esmergül'ün, Kılıç'ın naaşı sahneye getirildiği esnada “Geldik aşkım, sahnedeyiz” diyerek seslenmesi salondakileri derinden sarsarak duygusal anlar yaşattı.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE BELLİ OLACAK

Kendisinden haber alınamaması üzerine sevgilisi Özlem Esmergül'ün Kağıthane'deki evine gitmesiyle hareketsiz halde bulunan ve hayatını kaybettiği tespit edilen Serhat Kılıç'ın kesin ölüm nedeni henüz resmiyet kazanmadı. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından naaşı Zincirlikuyu Mezarlığı Gasilhanesi'ne götürülen oyuncunun ölüm nedeni, çıkacak raporun ardından netleşecek.

CENAZE NAMAZI YARIN ANKARA'DA KILINACAK

Muhsin Ertuğrul Sahnesi'ndeki resmi törenin ardından Serhat Kılıç'ın naaşı memleketi Ankara'ya doğru yola çıkarıldı. "Seksenler" dizisinde hayat verdiği 'Ergun Plak' karakteriyle kitlelerin sevgilisi olan; kariyeri boyunca "Ezel", "Söz" ve "Kuruluş Osman" gibi önemli televizyon yapımlarının yanı sıra "Kış Uykusu", "Mavzer" ve "Nokta" gibi ödüllü sinema filmlerinde de rol alan Kılıç, yarın öğle vakti Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.