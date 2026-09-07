Ertan Saban, Serhat Kılıç'tan helallik istedi: Odasına girip sigaralarını çalıyordum

Türk tiyatro, sinema ve televizyon dünyasının sevilen isimlerinden Serhat Kılıç, 51 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından sanatçı dostları ve sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlanıyor.

Kılıç için bugün saat 12.00'de Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde anma töreni düzenlendi. Sanatçının naaşı, meslek hayatının önemli duraklarından biri olan sahneye getirilirken törende hüzünlü anlar yaşandı.

SANAT DÜNYASI SERHAT KILIÇ İÇİN BULUŞTU

Anma törenine Ahmet Mümtaz Taylan, Hazar Ergüçlü, Serkan Çayoğlu, Alina Boz, Umut Evirgen, Emre Karayel, Ertan Saban, Şevket Çoruh, Barış Falay, Selim Bayraktar, Necmi Yapıcı, Melisa Döngel, Ayça Bingöl ve Songül Öden gibi sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı. Kılıç'ın meslektaşları ve yakınları, birlikte geçirdikleri yılları ve sanatçıyla ilgili anılarını paylaşarak arkadaşlarına veda etti.

ERTAN SABAN'DAN YILLAR SONRA GELEN İTİRAF

Törene katılan Ertan Saban ise Serhat Kılıç'la ilgili yıllar öncesine dayanan bir anısını anlattı. Saban, Kılıç'ın olmadığı günlerde odasına girerek sigaralarını aldığını itiraf etti ve arkadaşından herkesin önünde helallik istedi.

Saban, duygulandıran itirafında şu ifadeleri kullandı: “Hepinizin önünde helallik isteyeceğim ondan. Çünkü o gelmediği günlerde odasına girip sigaralarını çalıyordum. Hakkını helal etsin.”

Saban'ın yıllar sonra anlattığı bu küçük sır, Kılıç'la olan dostluğundan geriye kalan anılardan biri olarak törene damga vurdu.

SEVGİLİSİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Törenin en hüzünlü anlarından biri ise Serhat Kılıç'ın 8 yıldır birlikte olduğu Özlem Esmergül'ün gelişi sırasında yaşandı.

Kılıç'ın naaşının bulunduğu cenaze aracının yanına gelen Esmergül gözyaşlarına hakim olamadı. Esmergül'ün, Kılıç'ın naaşı sahneye getirilirken “Geldik aşkım, sahnedeyiz” dediği aktarıldı.

AYÇA BİNGÖL: ÇOK GENÇ YAŞTA KAYBETTİK

Törene katılan oyuncu Ayça Bingöl de Serhat Kılıç'ın ölümünün ardından yaşadığı üzüntüyü dile getirdi. Bingöl, çok genç yaşta, çok sevilen ve yetenekli bir arkadaşlarını kaybettiklerini belirterek ölüm haberinin kendisini şaşkına çevirdiğini söyledi.

EVİNDE HAREKETSİZ HALDE BULUNDU

Serhat Kılıç, İstanbul Kağıthane'deki evinde hareketsiz halde bulundu. Kendisinden haber alamayan sevgilisi Özlem Esmergül'ün eve gitmesinin ardından durum sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kılıç'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kılıç'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından naaşı yakınlarına teslim edilerek Zincirlikuyu Mezarlığı Gasilhanesi'ne götürüldü. Kesin ölüm nedenine ilişkin otopsi sonucunun beklendiği bildirildi.

YARIN ANKARA'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Muhsin Ertuğrul Sahnesi'ndeki vedanın ardından Serhat Kılıç'ın naaşı Ankara'ya götürülecek.

Kılıç için yarın öğle vakti Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Ünlü oyuncu, namazın ardından Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

“Seksenler” dizisindeki Ergun Plak karakteriyle geniş kitlelerin hafızasında yer edinen Serhat Kılıç; “Ezel”, “Söz” ve “Kuruluş Osman” gibi televizyon yapımlarının yanı sıra “Kış Uykusu”, “Mavzer” ve “Nokta” gibi sinema filmlerinde de rol aldı.