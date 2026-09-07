Fanatik Fenerbahçeli olan Cengiz Kurtoğlu\'na beklenmedik Beşiktaş sürprizi

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bu yıl 11'incisi düzenlenen Uluslararası Altın Biber Festivali kapsamında sahne alan ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu, sahneye davet ettiği minik hayranlarından birinin "Beşiktaşlılar burada mı?" şeklindeki tezahüratı karşısında şaşkınlık yaşadı. Fanatik Fenerbahçeli olduğunu bilinen Kurtoğlu, Beşiktaşlı küçük hayranını tebrik etti.

BURSA'DA CENGİZ KURTOĞLU COŞKUSU

Binlerce kişinin katıldığı festivalde sahne alan Cengiz Kurtoğlu, sevilen şarkılarını seslendirerek hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Konser sırasında minik hayranlarını sahneye davet eden Kurtoğlu, çocuklarla birlikte "Hayat Bayram Olsa" şarkısını söyledi.

''BEŞİKTAŞLILAR BURADA MI?''

Şarkı sırasında çocuklardan biri mikrofonu isteyerek seyircilere dönüp "Beşiktaşlılar burada mı?" diye seslendi. Küçük hayranının kartal sembolü yapması üzerine Kurtoğlu kısa süreli şaşkınlık yaşarken, alandan büyük alkış yükseldi.

''KENDİLERİNİ TEBRİK EDİYORUM''

Fanatik Fenerbahçeli olduğunu ifade eden Cengiz Kurtoğlu, renkli anların ardından küçük Beşiktaşlı hayranına, "Ben bir Fenerbahçeli olarak kendilerini tebrik ediyorum" dedi. Konser, sanatçının seslendirdiği şarkılarla devam etti.