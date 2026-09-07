Melih Gökçek'in oğlu ve gelini için mahkemeden adli kontrol kararı

Melih Gökçek’in oğlu Ahmet Gökçek ve gelini Hülya Gökçek, 'yurt dışına kayıt dışı para aktarımı' soruşturması kapsamında savcılıkta ifade vermelerinin ardından adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.

OĞLU VE GELİNİ İFADE İÇİN ADLİYEDE

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı iddialarına ilişkin geçen hafta eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve ailesi hakkında re’sen başlattığı soruşturma devam ediyor. Cuma günü ‘şüpheli’ sıfatıyla ifade veren Melih Gökçek’in, oğlu Ahmet Gökçek ile gelini Hülya Gökçek de aynı soruşturma kapsamında ifadeye çağırıldı. Ahmet Gökçek ile Hülya Gökçek şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere Ankara Adliyesi’ne geldi.

Melih Gökçek

ADLİ KONTROLLE SERBESTLER

Ahmet Gökçek ve Hülya Gökçek'in savcılıktaki ifadeleri alındı. İkisi de adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Ahmet ve Hülya Gökçek de mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ALMANYA'DAKİ YATIRIM İDDİALARI SONRASI SORUŞTURMA

Gökçek hakkındaki süreç, gazeteci Murat Ağırel'in Gökçek ailesinin Almanya'daki yatırımlarına ilişkin gündeme getirdiği iddiaların ardından başladı.

Ağırel, Melih Gökçek ve ailesiyle bağlantılı HAMAG isimli şirket üzerinden Almanya'nın Düsseldorf kentinde milyonlarca avro değerinde gayrimenkul yatırımları yapıldığını öne sürdü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, haberlerin ardından 29 Ağustos'ta iddiaların araştırılması ve gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla soruşturma başlattı.

Gökçek ise daha önce yaptığı açıklamada, "Allah'ın izniyle veremeyeceğim hesabım yoktur. Gerekli bilgileri savcılığa vereceğim. Kendimi Türk adaletine teslim ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Soruşturma kapsamında Murat Ağırel tanık sıfatıyla ifade verirken, Melih Gökçek de 2 Eylül'de şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı.