Melih Gökçek'in oğlu ve gelini için mahkemeden adli kontrol kararı - Son Dakika
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Melih Gökçek'in oğlu ve gelini için mahkemeden adli kontrol kararı

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"Yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı" iddiaları üzerine yürütülen soruşturma kapsamında, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in ardından oğlu Ahmet Gökçek ile gelini Hülya Gökçek de 'şüpheli' sıfatıyla savcılıkta ifade verdi. Ahmet Gökçek ve Hülya Gökçek adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Ahmet ve Hülya Gökçek yurt dışı çıkış yasağıyla serbest kaldı.

Melih Gökçek’in oğlu Ahmet Gökçek ve gelini Hülya Gökçek, 'yurt dışına kayıt dışı para aktarımı' soruşturması kapsamında savcılıkta ifade vermelerinin ardından adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.

OĞLU VE GELİNİ İFADE İÇİN ADLİYEDE

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı iddialarına ilişkin geçen hafta eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve ailesi hakkında re’sen başlattığı soruşturma devam ediyor. Cuma günü ‘şüpheli’ sıfatıyla ifade veren Melih Gökçek’in, oğlu Ahmet Gökçek ile gelini Hülya Gökçek de aynı soruşturma kapsamında ifadeye çağırıldı. Ahmet Gökçek ile Hülya Gökçek şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere Ankara Adliyesi’ne geldi.

Melih Gökçek'in oğlu ve gelini için mahkemeden adli kontrol kararı
Melih Gökçek

ADLİ KONTROLLE SERBESTLER

Ahmet Gökçek ve Hülya Gökçek'in savcılıktaki ifadeleri alındı. İkisi de adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Ahmet ve Hülya Gökçek de mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ALMANYA'DAKİ YATIRIM İDDİALARI SONRASI SORUŞTURMA

Gökçek hakkındaki süreç, gazeteci Murat Ağırel'in Gökçek ailesinin Almanya'daki yatırımlarına ilişkin gündeme getirdiği iddiaların ardından başladı.

Ağırel, Melih Gökçek ve ailesiyle bağlantılı HAMAG isimli şirket üzerinden Almanya'nın Düsseldorf kentinde milyonlarca avro değerinde gayrimenkul yatırımları yapıldığını öne sürdü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, haberlerin ardından 29 Ağustos'ta iddiaların araştırılması ve gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla soruşturma başlattı.

Gökçek ise daha önce yaptığı açıklamada, "Allah'ın izniyle veremeyeceğim hesabım yoktur. Gerekli bilgileri savcılığa vereceğim. Kendimi Türk adaletine teslim ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Soruşturma kapsamında Murat Ağırel tanık sıfatıyla ifade verirken, Melih Gökçek de 2 Eylül'de şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ahmet Gökçek, Melih Gökçek, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Melih Gökçek'in oğlu ve gelini için mahkemeden adli kontrol kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Adamların işi gücü yok boş davayı takip ediyorlar buradan size ekmek çıkmaz bak seçim geliyor kafanızı seçime çalıştırın biraz.Sonra iktidarın her icraatına seçim yaklaşıyor mantığıyla bakarsanız seçimde de ancak nal toplarsınız 11 15 Yanıtla
  • Ramazan Doğan Ramazan Doğan:
    bak canım benim melih gökçek diyorki alman vatandaşlığı almak için yapılan alışverişlerdi hani Almanya bizi kıskanıyordu hani bizim ekonomimiz Almanya dan güçlüydü,kamu çalışanı olarak gökçekler bu serveti nasıl elde etti troll kardeşim benim 21 4 Yanıtla
  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    selami gibiler babasini savunur gibi savunuyor. hayret bir durum 17 4 Yanıtla
  • tariktopcoglu@gmail.com [email protected]:
    Savcılık, adlı kontrol talebinde bulunmuş, ne kadar komik bir sistem. Tutuklama talebi ile mahkemeye sevk sadece muhalefette bulunanlar için kanunda yer alıyor sanırım 9 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Melih Gökçek'in oğlu ve gelini için mahkemeden adli kontrol kararı - Son Dakika
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