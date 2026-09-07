Yeni OVP sonrası asgari ücret hesabı değişti! İşte yeni zam senaryoları

Yeni Orta Vadeli Program (OVP) verilerinin açıklanmasıyla birlikte, 2027 yılında milyonlarca çalışanı ilgilendirecek asgari ücret zammına dair ilk hesaplamalar şekillenmeye başladı. 2026 enflasyonunun yüzde 28,4, 2027 yıl sonu enflasyon hedefinin ise yüzde 21 olarak belirlendiği yeni OVP verileri ve geçmiş yıllardaki refah payı uygulamaları göz önüne alındığında, yeni asgari ücretin yüzde 20 ila 30 oranında bir artışla belirlenmesi öngörülüyor.

ASGARİ ÜCRETTE OLASI ZAM SENARYOLARI

Memur ve emekli maaşlarının aksine doğrudan altı aylık enflasyon verisine bağlı olmayan asgari ücret, enflasyon görünümü, işveren maliyetleri ve çalışanların geçim şartları gibi kriterler değerlendirilerek Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. Yeni OVP’de 2026 yıl sonu enflasyon gerçekleşme tahmininin yüzde 28,4, 2027 yıl sonu hedefinin ise yüzde 21 olarak açıklanmasıyla masadaki zam senaryoları netlik kazandı.

Halihazırda net 28.075,50 TL olarak uygulanan asgari ücret için öngörülen yüzde 20-30 zam bandındaki olası rakamlar şu şekilde sıralanıyor:

Yüzde 20 zam yapılması halinde: Yaklaşık 33.690 TL

Yüzde 25 zam yapılması halinde: Yaklaşık 35.094 TL

Yüzde 30 zam yapılması halinde: Yaklaşık 36.498 TL

Değerlendirmelere göre; geçmiş yıllarda enflasyon hedefinin üzerine 9 ila 11 puanlık refah payı eklemeleri yapıldığı dikkate alındığında, yüzde 21'lik 2027 hedefine eklenecek olası refah payıyla birlikte asgari ücret zammının yüzde 30 civarında şekillenmesi bekleniyor.

GEÇMİŞ YILLARDAKİ HESAPLAMA METODU

Asgari ücret belirlenirken, bir önceki yılın gerçekleşen enflasyonu ile OVP'de yer alan yıl içi enflasyon hedefleri birlikte formüle ediliyor. Bu yöntem son iki yılda şu sonuçları verdi:

2025 asgari ücreti, yüzde 44,38'lik 2024 enflasyonu ve o dönem açıklanan yüzde 21'lik 2025 enflasyon tahmini harmanlanarak yüzde 30 oranında zam yapıldı ve net ücret 22.104 TL oldu.

2026 asgari ücreti ise 2025 yılındaki yüzde 30,89'luk gerçekleşen enflasyon ve yüzde 16'lık 2026 tahmini değerlendirilerek yüzde 27,01 oranında zam uygulandı. Bunun sonucunda net asgari ücret 28.075,50 TL, brüt asgari ücret ise 33.030 TL olarak belirlendi.

GÖZLER ARALIK AYINDAKİ KOMİSYON TOPLANTILARINDA

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2027 yılında geçerli olacak rakamı belirlemek üzere aralık ayında mesaiye başlayacak. Karar sürecinde sadece OVP hedefleri değil, eylül-aralık döneminde açıklanacak aylık enflasyon verileri de büyük rol oynayacak. Görüşmelerin ardından yeni tutarın aralık ayının son haftasında kamuoyuna duyurulması ve 1 Ocak 2027 tarihi itibarıyla resmen yürürlüğe girmesi bekleniyor.