Yasa boğan kaza! Alev topuna dönen araçtan çıkarılamadı - Son Dakika
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Yasa boğan kaza! Alev topuna dönen araçtan çıkarılamadı

Yasa boğan kaza! Alev topuna dönen araçtan çıkarılamadı
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kontrolden çıkarak zeytinliğe uçan otomobil ağaca çarptıktan sonra alev aldı. Çevredekiler, aralarında 3 yaşındaki bir çocuğun da bulunduğu 5 kişiyi araçtan çıkardı. Ön koltukta sıkışan 73 yaşındaki Abdullah Akşit ise hayatını kaybetti. Yaralılar Orhangazi ve İznik'teki hastanelere kaldırıldı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde zeytinliğe uçan otomobil ağaca çarparak alev aldı. Araçta sıkışan Abdullah Akşit (73), hayatını kaybederken, 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Yasa boğan kaza! Alev topuna dönen araçtan çıkarılamadı

73 YAŞINDAKİ ADAM HAYATINI KAYBETTİ

Kaza, saat 09.00 sıralarında Orhangazi- İznik kara yolu Keramet Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Orhangazi'den İznik yönüne giderken Hakan Akşit'in (50) kontrolünü yitirdiği 06 JRU 49 plakalı otomobil, yol kenarındaki zeytinliğe uçup, ağaca çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü ile araçtaki 1'i çocuk 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla 5 kişi araçtan çıkarılırken, ön koltuktaki Abdullah Akşit sıkıştı. O sırada otomobil alev alırken, ihbarla bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yanan araç itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, araçta sıkışan Abdullah Akşit'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Otomobil sürücüsü Hakan Akşit ile yanındaki Hatice Akşit (68), Nurcan Genç (45), Güldeniz Altınbaş (23) ile 3 yaşındaki Umut, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Orhangazi ve İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Yasa boğan kaza! Alev topuna dönen araçtan çıkarılamadı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Yasa boğan kaza! Alev topuna dönen araçtan çıkarılamadı - Son Dakika

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