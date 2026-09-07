Ronaldo'nun eşini çeken fotoğrafçılardan büyük ayıp - Son Dakika
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Ronaldo'nun eşini çeken fotoğrafçılardan büyük ayıp

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Cristiano Ronaldo'nun eşi Georgina Rodriguez’i görüntülemek için yarışan fotoğrafçıların, kadraja girip poz vermeye çalışan başka bir kadına gösterdiği ilgisiz ve sert tavırlar kameraya yansıdı. Kısa sürede viral olan görüntüler, sosyal medya kullanıcıları tarafından "kırıcı ve utanç verici" bulunarak tepkiyle karşılandı.

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun eşi Georgina Rodriguez’in katıldığı bir organizasyonda kaydedilen görüntüler kısa sürede dijital platformlarda viral hale geldi. Basın mensuplarının Rodriguez'i pozladığı sırada kadraja dahil olan ve fotoğrafçılara poz vermeye çalışan başka bir kadının yaşadığı anlar kameralara yansıdı.

FOTOĞRAFÇILARIN TEPKİSİ DİKKAT ÇEKTİ

Görüntülerde, Rodriguez’i çekmeye odaklanan fotoğrafçıların kadraja giren diğer kadına karşı ilgisiz ve sert tavır takındığı görüldü. Poz verme isteği fotoğrafçılar tarafından karşılık bulmayan kadının o anlardaki şaşkınlığı ve mahcubiyeti dikkatlerden kaçmadı.

Ronaldo'nun eşini çeken fotoğrafçılardan büyük ayıp

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Video kısa sürede milyarlarca izlenmeye ulaşırken, kullanıcılar fotoğrafçıların tavrını eleştiren çok sayıda yorumda bulundu. Öne çıkan bazı sosyal medya yorumları şöyle sıralandı:

  • "Çok ayıp ve son derece kırıcı bir davranış."
  • "Kadın da orada poz veriyordu, izlerken utanç duydum."
  • "İnsanlara sırf popülerliğine göre muamele yapılması kabul edilemez."
  • "Her şeyi para ve şöhretin yönettiğini gösteren üzücü bir an."

Cristiano Ronaldo, Sosyal Medya, Magazin, Medya, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ronaldo'nun eşini çeken fotoğrafçılardan büyük ayıp - Son Dakika

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