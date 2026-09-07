Ronaldo'nun eşini çeken fotoğrafçılardan büyük ayıp

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun eşi Georgina Rodriguez’in katıldığı bir organizasyonda kaydedilen görüntüler kısa sürede dijital platformlarda viral hale geldi. Basın mensuplarının Rodriguez'i pozladığı sırada kadraja dahil olan ve fotoğrafçılara poz vermeye çalışan başka bir kadının yaşadığı anlar kameralara yansıdı.

FOTOĞRAFÇILARIN TEPKİSİ DİKKAT ÇEKTİ

Görüntülerde, Rodriguez’i çekmeye odaklanan fotoğrafçıların kadraja giren diğer kadına karşı ilgisiz ve sert tavır takındığı görüldü. Poz verme isteği fotoğrafçılar tarafından karşılık bulmayan kadının o anlardaki şaşkınlığı ve mahcubiyeti dikkatlerden kaçmadı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Video kısa sürede milyarlarca izlenmeye ulaşırken, kullanıcılar fotoğrafçıların tavrını eleştiren çok sayıda yorumda bulundu. Öne çıkan bazı sosyal medya yorumları şöyle sıralandı: