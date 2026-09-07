Kim Jong Un düğmeye bastı! Nükleer kapasiteli dev artık görevde - Son Dakika
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Kim Jong Un düğmeye bastı! Nükleer kapasiteli dev artık görevde

Kim Jong Un düğmeye bastı! Nükleer kapasiteli dev artık görevde
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Kuzey Kore, 5 bin tonluk Kang Kon destroyerini Wonsan'da düzenlenen törenle resmen hizmete aldı. Törene bizzat katılan Kim Jong Un, Choe Hyon sınıfının ikinci gemisinin ülkenin nükleer karşılık sisteminin bir parçası olduğunu söyledi. Doğu Denizi Filosu'nda görev yapacak destroyer, Mayıs 2025'teki ilk denize indirme girişiminde yan yatmış, ardından onarılarak yeniden suya indirilmişti.

Kuzey Kore, son dönemde hız verdiği donanma modernizasyonu kapsamında ikinci Choe Hyon sınıfı destroyerini hizmete aldı. Kang Kon adı verilen 5 bin tonluk savaş gemisi, 6 Eylül'de ülkenin doğusundaki Wonsan Limanı'nda düzenlenen törenle Kuzey Kore donanmasına katıldı.

Törene Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un yanı sıra eşi Ri Sol Ju ve kızı Kim Ju Ae de katıldı.

DOĞU DENİZİ FİLOSU'NDA GÖREV YAPACAK

Kang Kon'un Kuzey Kore donanmasının Doğu Denizi Filosu'nda konuşlandırılacağı açıklandı. Böylece Pyongyang, yaklaşık üç ay içinde ikinci 5 bin tonluk modern destroyerini aktif göreve almış oldu.

Sınıfın ilk gemisi Choe Hyon, haziran ayında hizmete girmiş ve Batı Denizi Filosu'na konuşlandırılmıştı. Kuzey Kore böylece ülkenin hem doğu hem de batı kıyılarında yeni nesil savaş gemilerine sahip oldu.

Kim Jong Un düğmeye bastı! Nükleer kapasiteli dev artık görevde

NÜKLEER KAPASİTE VURGUSU

Kim Jong Un törende yaptığı konuşmada Kang Kon'u yalnızca bir savunma gemisi olarak tanımlamadı. Kuzey Kore lideri, gemiyi “esasen taarruz destroyeri” olarak nitelendirerek ülkenin nükleer karşılık sisteminin bir unsuru olduğunu söyledi.

Kim, yeni nesil destroyerin gerektiğinde düşmana “ölümcül bir karşılık” vermesi gerektiğini belirterek, Kuzey Kore donanmasının nükleer silahlı bir güce dönüştürülmesinin önemini vurguladı.

Kang Kon'un, Choe Hyon ile aynı silah sistemlerine sahip olduğu belirtiliyor. Choe Hyon sınıfı gemilerin çeşitli füze sistemleri taşıyabildiği, bunların arasında nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip olduğu değerlendirilen seyir füzelerinin de bulunduğu ifade ediliyor.

Kim Jong Un düğmeye bastı! Nükleer kapasiteli dev artık görevde

İLK DENEME FACİAYLA SONUÇLANMIŞTI

Kang Kon'un hizmete girme süreci ise oldukça dikkat çekici. Gemi, Mayıs 2025'teki ilk denize indirme girişimi sırasında yan yatıp kısmen alabora olmuştu.

Kazanın ardından kurtarılan destroyer yaklaşık bir ay sonra yeniden suya indirildi. Gemi daha sonra onarım ve deniz testlerinden geçirildi.

Kuzey Kore, geçtiğimiz temmuz ayında Kang Kon üzerinden stratejik seyir füzeleri ve farklı silah sistemlerinin denemelerini gerçekleştirdi.

KİM JONG UN'DAN “8 AY” MESAJI

Törende en dikkat çeken açıklamalardan biri de Kim Jong Un'un gelecek planlarına ilişkin sözleri oldu. Kuzey Kore lideri, donanmayı güçlendirmeye yönelik “önemli bir planın” yürütüldüğünü belirterek, bunun sonuçlarını sekiz ay içinde dünyaya göstereceklerini söyledi.

Kim Jong Un düğmeye bastı! Nükleer kapasiteli dev artık görevde

Kim planın ayrıntılarını açıklamadı. Ancak Kuzey Kore'nin bir süredir nükleer güçle çalışan denizaltı geliştirme projesi üzerinde çalışması nedeniyle bu açıklama dikkat çekti.

Pyongyang ayrıca önümüzdeki yıllarda 5 bin tonun üzerinde yeni savaş gemileri ve 10 bin ton sınıfında daha büyük savaş gemileri inşa etmeyi planlıyor.

Kang Kon'un hizmete alınması, ABD, Güney Kore ve Japonya'nın beş gün sürecek ortak Freedom Edge tatbikatına başlamasından hemen önce gerçekleşti. Kuzey Kore yönetimi bu tür ortak tatbikatları kendisine yönelik askeri tehdit olarak değerlendiriyor.

Kim Jong Un, Kuzey Kore, Kuzey Kore, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Kuzey Kore Kim Jong Un düğmeye bastı! Nükleer kapasiteli dev artık görevde - Son Dakika

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