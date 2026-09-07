İtirafçılar konuştu, Ahbap'ta 5. dalga! Nakit çekilen para inanılmaz - Son Dakika
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İtirafçılar konuştu, Ahbap'ta 5. dalga! Nakit çekilen para inanılmaz

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Ahbap Derneği üzerinden 6 Şubat depremlerinin ardından toplanan bağışların akıbetine ilişkin yürütülen soruşturmada 5. dalga operasyon başladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 53 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 20 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı. Gürlek, 4,3 milyar TL bağış toplandığını, 950 milyon TL'nin nakit çekildiğini ve 29 şirket ile 7 şahıs şirketine toplam 1 milyar 757 milyon 547 bin 770 TL transfer edildiğini belirtti.

Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 5. dalga operasyon başlatıldı.

53 ŞÜPHELİ İÇİN 20 İLDE OPERASYON

Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmanın İçişleri Bakanlığı müfettiş raporları, özel denetim raporları, derneğin mali kayıtları ve envanteri, banka hareketleri, bilirkişi incelemeleri ile etkin pişmanlıktan yararlanan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda elde edilen deliller üzerine yürütüldüğünü açıkladı.

Gürlek, tespitler doğrultusunda 53 şüphelinin yakalanması amacıyla İstanbul merkezli 20 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini bildirdi.

İtirafçılar konuştu, Ahbap'ta 5. dalga! Nakit çekilen para inanılmaz

4,3 MİLYAR TL BAĞIŞ TOPLANDI

Bakan Gürlek'in açıklamasına göre, 6 Şubat-31 Aralık 2023 tarihleri arasında depremzedelere ulaştırılmak üzere 4,3 milyar TL bağış toplandı. Bu paranın 4,2 milyar TL'sinin harcandığı, 950 milyon TL'nin ise nakit olarak çekildiği belirlendi. Nakit çekim işlemlerinden birinin tek seferde 500 milyon TL olduğu belirtildi.

1,7 MİLYAR TL 29 ŞİRKET VE 7 ŞAHIS ŞİRKETİNE TRANSFER EDİLDİ

Soruşturma kapsamında 29 şirket ve 7 şahıs şirketine toplam 1 milyar 757 milyon 547 bin 770 TL transfer edildiği tespit edildi. Gürlek'in açıklamasında, bazı yüksek tutarlı harcamaların karşılığında mal veya hizmet alımı bulunmadığı, yardımların nakliyesinden şahsi menfaat sağlandığı ve bazı yardımların kamu kurumlarına faturalarda belirtilenden eksik teslim edildiği belirtildi.

İtirafçılar konuştu, Ahbap'ta 5. dalga! Nakit çekilen para inanılmaz

GÜRLEK: HİÇBİR GİRİŞİME MÜSAMAHA GÖSTERMİYORUZ

Ahbap Derneği'ne yönelik 5. dalga operasyonuna ilişkin açıklamasında Adalet Bakanı Akın Gürlek şu ifadeleri kullandı: 

"6 Şubat depremlerinde milletimizin yaşadığı büyük acıyı, vatandaşlarımızın dayanışma duygusunu ve depremzedelerimiz için yapılan bağışları kişisel menfaate dönüştürmeye yönelik hiçbir girişime müsamaha göstermiyoruz.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde, Ahbap Derneği üzerinden toplanan deprem bağışlarının akıbetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzce bu sabah 5’inci dalga operasyon başlatıldı.

Operasyon; İçişleri Bakanlığı müfettiş raporları, özel denetim raporları, derneğin mali kayıtları ve envanteri, banka hareketleri, bilirkişi incelemeleri ile etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda elde edilen deliller üzerine gerçekleştirildi.

6 Şubat–31 Aralık 2023 tarihleri arasında depremzedelerimize ulaştırılmak üzere 4,3 milyar TL bağış toplandığı, bunun 4,2 milyar TL’sinin harcandığı; 950 milyon TL’nin ise nakit olarak çekildiği ve bu çekimlerden birinin tek seferde 500 milyon TL olduğu belirlendi.

29 şirket ve 7 şahıs şirketine toplam 1 milyar 757 milyon 547 bin 770 TL transfer edildiği; bazı yüksek tutarlı harcamaların karşılığında mal veya hizmet alımı bulunmadığı, yardımların nakliyesinden şahsi menfaat sağlandığı ve bazı yardımların kamu kurumlarına faturalarda belirtilenden eksik teslim edildiği tespit edildi.

Tüm tespitler doğrultusunda 53 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 20 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Para transferi yapılan şirketlerin gerçek ticari faaliyetlerinin tespitine yönelik incelemeler başlatıldı.

İzmit’teki depolarda ise depremzedeler için temin edilen yüzlerce çadır, tekerlekli sandalye, elektrikli bisiklet, kırtasiye ürünü ve çeşitli yardım malzemesinin kullanılmadan bekletildiği tespit edildi. Bu malzemelerin hak sahiplerine ulaştırılması için gerekli işlemler başlatıldı.

Soruşturmayı büyük bir hassasiyetle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza, operasyonları başarıyla icra eden İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüze ve süreçte görev alan tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum."

İtirafçılar konuştu, Ahbap'ta 5. dalga! Nakit çekilen para inanılmaz

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Son Dakika Güncel İtirafçılar konuştu, Ahbap'ta 5. dalga! Nakit çekilen para inanılmaz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • 0206 0206:
    muhafazakâr biri böyle yapsaydı herkes dinden sogurdu İzmir marsindan soğuyan olur mu acep 8 2 Yanıtla
  • Halit Özdemir Halit Özdemir:
    yok canım öyle şey olmamıştır. Uğur Dündar inanmaz buna 7 1 Yanıtla
  • Szka788304 Szka788304:
    bu olaylarda siyasetin çok suçu var halkın kenetleneceği ğünde karşı cephe kerşı yardım kuruluşu eylem söylem içinde bulunup sonra parise eğlenmeye gittiler dönünce katrilyon cüzzi konser verdiler 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: İtirafçılar konuştu, Ahbap'ta 5. dalga! Nakit çekilen para inanılmaz - Son Dakika
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