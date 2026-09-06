İki ilimizi fırtına vurdu! Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi - Son Dakika
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İki ilimizi fırtına vurdu! Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

İki ilimizi fırtına vurdu! Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi
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Elazığ ile Bingöl'de etkili olan şiddetli fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Elazığ'da binaların çatıları uçarken, Bingöl'de ağaçlar devrildi. Bazı ağaçların araçların üzerine devrildiği görüldü. Bina ve araçlarda hasar oluşurken, herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadığı bildirildi.

Elazığ ile Bingöl'de etkili olan şiddetli fırtına, hayatı olumsuz etkiledi.

İki ilimizi fırtına vurdu! Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

AĞAÇLAR, ARAÇLARIN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Elazığ'da etkili olan fırtına, Fırat Köprüsü yanında bulunan bir işletmenin bahçedeki söğüt ağacını park halindeki 2 aracın üzerine devrildi. Araçlarda hasar meydana gelirken, şans eseri yaralanan olmadı. İhbar üzerine bölgeye Bingöl Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi, ekipler çalışma başlattı.

İki ilimizi fırtına vurdu! Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

ÇATILAR UÇTU

Bingöl'de ise zaman zaman şiddetlenen rüzgar, bazı binaların çatılarını uçurdu, ağaçları devirdi. Çevreye savrulan çatı parçalarıyla devrilen ağaçlar belediye ekiplerince kaldırıldı.

İki ilimizi fırtına vurdu! Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

12 BİNANIN ÇATISI UÇTU, 3 AĞAÇ DEVRİLDİ

Bingöl Belediyesi 153 Çözüm Merkezi ile itfaiye ekiplerine 12 binanın çatısının uçtuğu ve 3 ağacın devrildiği yönünde ihbar yapıldığı öğrenildi.

İki ilimizi fırtına vurdu! Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi
İki ilimizi fırtına vurdu! Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi
İki ilimizi fırtına vurdu! Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa İki ilimizi fırtına vurdu! Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi - Son Dakika

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