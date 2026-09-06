İki ilimizi fırtına vurdu! Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

Elazığ ile Bingöl'de etkili olan şiddetli fırtına, hayatı olumsuz etkiledi.

AĞAÇLAR, ARAÇLARIN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Elazığ'da etkili olan fırtına, Fırat Köprüsü yanında bulunan bir işletmenin bahçedeki söğüt ağacını park halindeki 2 aracın üzerine devrildi. Araçlarda hasar meydana gelirken, şans eseri yaralanan olmadı. İhbar üzerine bölgeye Bingöl Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi, ekipler çalışma başlattı.

ÇATILAR UÇTU

Bingöl'de ise zaman zaman şiddetlenen rüzgar, bazı binaların çatılarını uçurdu, ağaçları devirdi. Çevreye savrulan çatı parçalarıyla devrilen ağaçlar belediye ekiplerince kaldırıldı.

12 BİNANIN ÇATISI UÇTU, 3 AĞAÇ DEVRİLDİ

Bingöl Belediyesi 153 Çözüm Merkezi ile itfaiye ekiplerine 12 binanın çatısının uçtuğu ve 3 ağacın devrildiği yönünde ihbar yapıldığı öğrenildi.