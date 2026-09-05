Avukatlar tahliye kararına ateş püskürdü: Hukuk skandalıdır - Son Dakika
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Avukatlar tahliye kararına ateş püskürdü: Hukuk skandalıdır

Avukatlar tahliye kararına ateş püskürdü: Hukuk skandalıdır
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Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'nda 9 öğrenci ve öğretmen Ayla Kara'nın hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin davada yaklaşık 16 saat süren duruşmanın ardından saldırgan İsa Aras Mersinli'nin annesi P.P.M'nin oy çokluğuyla tahliyesine karar verildi. Karara sert tepki gösteren avukatlar adliye önünde adalet çağrısı yaparken, tahliye kararına itiraz edeceklerini söyledi.

On canın hayatını kaybettiği Ayser Çalık Ortaokulu saldırısına ilişkin davada verilen tahliye kararı, acılı ailelerin ve avuktların tepkisine neden oldu. Aileler, yaklaşık 16 saat süren duruşmanın ardından adliye önünde açıklama yaptı.

16 SAATLİK DURUŞMADAN TAHLİYE KARARI ÇIKTI

Kahramanmaraş'ta 9 öğrenci ve öğretmen Ayla Kara'nın hayatını kaybettiği Ayser Çalık Ortaokulu saldırısına ilişkin dava yaklaşık 16 saat sürdü. Mahkeme, saldırgan İsa Aras Mersinli'nin annesi P.P.M'nin oy çokluğuyla tahliyesine karar verdi. Kararın ardından hayatını kaybeden öğrencilerin ve öğretmen Ayla Kara'nın aileleri tepki gösterdi.

Avukatlar tahliye kararına ateş püskürdü: <a class='keyword-sd' href='/hukuk/' title='Hukuk'>Hukuk</a> skandalıdır

AVUKATTAN ÇOK SERT ÇIKIŞ: HUKUK SKANDALIDIR

Ailelerin avukatı Özcan Kara, tahliye kararına itiraz edeceklerini belirterek, "Adil yargılanma hakkını burada ihlal etmiş ve caninin annesi P.P.M'nin oy çokluğuyla tahliyesine karar vermiştir. Bu karar derhal Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bizim talebimizle itiraz edilecektir. ve üye hakimlerin muhalif üye hakim dışında diğerleri için de reddi hakim talebinde bulunacağız. Tarafsızlıklarını kaybettiğini düşünüyoruz. Bu kadar ihmaller zincirine sebep olmuş birinin bu aşamada tahliyesi hukuk skandalıdır." dedi. Kara, bir ay önce tutukluluğun devamı yönünde görüş verildiğini hatırlatarak, "Bir ay önce tensip zaptında aynı başkan tutukluluğun devamı görüşü vermişken bir ay sonra ne değişmiştir?" diye sordu. Avukat Kara, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak karara itiraz edeceklerini, P.P.M'nin yeniden tutuklanmasını talep edeceklerini ve muhalif üye hakim dışındaki hakimler hakkında reddi hakim talebinde bulunacaklarını açıkladı.

Avukatlar tahliye kararına ateş püskürdü: Hukuk skandalıdır

ACILI BABADAN DEVLETİN ZİRVESİNE ÇAĞRI

Saldırıda hayatını kaybeden Adnan Göktürk Yeşil'in babası Abdullah Cevdet Yeşil de yaklaşık 16 saat boyunca çocukları için mücadele ettiklerini söyledi. Yeşil, "Bu yüzden bir an önce bu yanlıştan dönülmesine yüce Türk adaletinden temenni ediyorum. Cumhurbaşkanımıza ve Devlet Bahçeli'ye buradan sesleniyorum. 10 yaşında, 11 yaşındaki evladının eline toprağı veren bir baba olarak devletimizin büyüklerine sesleniyorum." ifadelerini kullandı.

Avukatlar tahliye kararına ateş püskürdü: Hukuk skandalıdır

"ON CAN, ON CAN TOPRAĞA VERİLDİ"

Bayram Nabi Şişik'in annesi Mine Hayva Şişik'in sözleri ise ailelerin tepkisini gözler önüne serdi. Şişik, "Biz öğretmenimizi, çocuklarımızı toprağa verdik. On can, on can toprağa verildi. Kendi iki kızının yanına geçebilmek için sadece bu talebi mi kabul edildi." dedi. Furkan Sancak Balal'ın annesi Tuğba Belli de karara, "Onlar dışarıda. İsterlerse ben içeri girebilirim. Bunu mu istiyorlar? Buna göre mi karar verdiler? Acaba beni mi suçluyorlar?" sözleriyle tepki gösterdi.


Avukatlar tahliye kararına ateş püskürdü: Hukuk skandalıdır
Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, 3. Sayfa, Cinayet, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Avukatlar tahliye kararına ateş püskürdü: Hukuk skandalıdır - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Chen Medya Chen Medya :
    özelleştirme haberi altına yorum neden kapatılıyor vatandaş düşüncesini niye yazamıyor diğer haberlere yaptığı gibi 2 0 Yanıtla
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