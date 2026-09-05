“Mankenler Kraliçesi”ydi, şimdi oto sanayide lokanta işletiyor! Son hali dikkat çekti - Son Dakika
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“Mankenler Kraliçesi”ydi, şimdi oto sanayide lokanta işletiyor! Son hali dikkat çekti

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Bir dönemin “Mankenler Kraliçesi” seçilen ve Yeşilçam’ın dikkat çeken isimleri arasında yer alan Sibel Turnagöl, uzun bir aranın ardından katıldığı davette görüntülendi. 2012’de evlendikten sonra oyunculuğa ara veren ve Maslak Atatürk Oto Sanayi Sitesi’nde açtığı lokantayı işleten Turnagöl, ekranlara dönüş sinyali vererek yeni projeler için hazırlık yaptığını açıkladı.

Yeşilçam'ın dikkat çeken isimlerinden ve bir dönemin 'Mankenler Kraliçesi' Sibel Turnagöl, ekranlardan uzak kaldığı uzun bir aranın ardından katıldığı bir davette ortaya çıktı.

EKRANLARA VEDA EDİP OTO SANAYİYE YÖNELDİ

Henüz 16 yaşındayken mankenlik kariyerine adım atan, katıldığı yarışmada 'Mankenler Kraliçesi' seçildikten sonra Yeşilçam filmlerinde ve televizyon programlarında uzun yıllar boy gösteren Sibel Turnagöl, kariyerinde köklü bir değişime gitti. 2012 yılında Mehmet Çelik ile evlendikten sonra spot ışıklarından uzaklaşan Turnagöl, Maslak Atatürk Oto Sanayi Sitesi’nde bir lokanta açtı. Yoğun ilgi gören işletmesinin yönetimiyle bizzat ilgilenen ünlü isim, müşterilere yemek servisi yapmak da dahil olmak üzere mekandaki tüm işlere koşturuyor.

“Mankenler Kraliçesi”ydi, şimdi oto sanayide lokanta işletiyor! Son hali dikkat çekti

YENİ PROJELERİN SİNYALİNİ VERDİ

Oto sanayideki işletmesiyle ilgilenen ve sakin bir yaşam süren Sibel Turnagöl, uzun bir sürenin ardından katıldığı bir davette kameralara yansıdı. Lokantasında işlerin oldukça iyi gittiğini belirten usta oyuncu, ekranlardan uzak geçen yılların ardından yeni projeler için de hazırlık aşamasında olduğunu dile getirdi.

“Mankenler Kraliçesi”ydi, şimdi oto sanayide lokanta işletiyor! Son hali dikkat çekti

SOSYAL MEDYADAN TAKDİR TOPLADI

Turnagöl'ün yıllar sonraki görüntüsü ve yeni yaşantısı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Ünlü ismin son halini gören hayranları, ilerleyen yaşına rağmen görünümünü koruduğuna dikkat çekerek; "Her hali çok güzel", "Yıllar ona yaramış" ve "Hâlâ çok güzel" şeklinde takdir dolu yorumlarda bulundu.

“Mankenler Kraliçesi”ydi, şimdi oto sanayide lokanta işletiyor! Son hali dikkat çekti
“Mankenler Kraliçesi”ydi, şimdi oto sanayide lokanta işletiyor! Son hali dikkat çekti

Mustafa Kemal Atatürk, Sibel Turnagöl, Son Hali, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin “Mankenler Kraliçesi”ydi, şimdi oto sanayide lokanta işletiyor! Son hali dikkat çekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Kzk Kzk :
    Kraliçe filan değildi, sadece mankendi 8 0 Yanıtla
  • özkan çetin özkan çetin:
    yıllar insana acımıyor, hayatta ki en zor şey yaşlılık... 3 0 Yanıtla
  • Fatih SARIOĞLU Fatih SARIOĞLU:
    bence hiç girmemeliydi mankenlik işine zaten sanayi 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: “Mankenler Kraliçesi”ydi, şimdi oto sanayide lokanta işletiyor! Son hali dikkat çekti - Son Dakika
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