Derbide kalp krizi geçiren Fenerbahçeli gazi, oğlunun ilk maçında hayatını kaybetti - Son Dakika
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Derbide kalp krizi geçiren Fenerbahçeli gazi, oğlunun ilk maçında hayatını kaybetti

Derbide kalp krizi geçiren Fenerbahçeli gazi, oğlunun ilk maçında hayatını kaybetti
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Süper Lig'in 4'üncü haftasındaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde tribünde fenalaşan Fenerbahçeli taraftar Gerçek Yaşar, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 2003'te Bingöl'deki çatışmada gazi olan ve oğluyla ilk kez canlı maç izlemek için stada gelen Yaşar'ın cenazesi, memleketi Mersin Mut'ta yarın toprağa verilecek.

SÜPER Lig'in 4'üncü haftasında oynanan Fenerbahçe- Beşiktaş derbisinde, tribünde kalp krizi geçirip yaşamını yitiren sarı-lacivertli takımın taraftarı Gerçek Yaşar'ın (48), oğluyla ilk kez birlikte canlı olarak maç izlemek için stada gittikleri belirtildi.

Jandarma Asteğmen olarak görev yaptığı Bingöl'de, 2003 yılında teröristlerle çıkan çatışmada yaralanıp gazi olan Gerçek Yaşar, Mersin'de Mut Orman İşletme Müdürlüğü'nde çalıştıktan sonra emekli oldu. Fenerbahçe taraftarı olan Yaşar, gezmeye gittiği İstanbul'da, oğlu Gazi Yaşar (16) ile birlikte ilk kez canlı olarak maç seyretmek için dün Chobani Stadyumu'nda yerini aldı. Beşiktaş ile oynanan karşılaşmanın ikinci yarısında tribünde fenalaşan Gerçek Yaşar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Yaşar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri, Gerçek Yaşar için taziye mesajı yayımladı.

Memleketi Mersin'in Mut ilçesine götürülen Gerçek Yaşar'ın cenazesinin, yarın öğlende toprağa verileceği bildirildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Derbide kalp krizi geçiren Fenerbahçeli gazi, oğlunun ilk maçında hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Derbide kalp krizi geçiren Fenerbahçeli gazi, oğlunun ilk maçında hayatını kaybetti - Son Dakika
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