Tutuklu komedyen Deniz Göktaş esprili mesajında iki kez daha tutuklandığını duyurdu

(ANKARA) - Tutuklu komedyen Deniz Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Son tweetten sonra iki kere daha tutuklandım" dedi. Cezaevinde yaşadıklarını esprili bir dille anlatan Göktaş, "Bir daha hapse atamazlar ya diye kendimi rahatlatıyordum. Atabiliyorlarmış" ifadelerini kullandı.

"Ölü Deniz" adlı gösterisinin sosyal medyada yayımlanmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan komedyen Deniz Göktaş'ın sosyal medya hesabından cezaevinde kaleme aldığı yeni mesaj paylaşıldı.

Art arda verilen tahliye ve yeniden tutuklama kararlarına göndermede bulunan Göktaş, mesajında şunları kaydetti:

"Size yazmak için bahane üretiyor gibi olacak ama son tweetten sonra 2 kere daha tutuklandım. Bazen hücrede zimmetli çakmağı kaybedince ya da kütüphaneden aldığım kitaba bir şey olunca dışarıdaki refleksimle çok geriliyorum ama sonra 'Napacaklar bir daha hapse atamazlar ya' diye kendimi rahatlatıyordum. Atabiliyorlarmış. Neyse, Moby Dick bitti. İddianame hazır. Duruşma tarihi 28 Eylül. Görüşmek üzere."