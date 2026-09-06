Yeni gelin düğünün ertesi günü kaynanasından gelen mesajla şoke oldu - Son Dakika
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Yeni gelin düğünün ertesi günü kaynanasından gelen mesajla şoke oldu

Yeni gelin düğünün ertesi günü kaynanasından gelen mesajla şoke oldu
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Yeni evlenen bir kadın, düğünün hemen ardından kaynanasından aldığı mesajı paylaştı. Kaynanasının gelini kahvaltıya çağırırken düğünde takılan altınları da yanında getirmesini istemesi ve gerekçesini “Borçları ödeyeceğiz” sözleriyle açıklaması dikkat çekti.

Yeni evlenen bir kadın, düğünün ardından kaynanasından kendisine gönderildiğini belirttiği mesajı paylaştı. Mesajda gelinin kahvaltıya davet edilmesinin yanı sıra düğünde takılan altınların da getirilmesinin istenmesi dikkat çekti.

"ALTINLARLA BERABER KAHVALTIYA BEKLİYORUZ"

Paylaşılan mesajda kaynananın gelinine şu ifadeleri kullandığı görüldü:

"Selamünaleyküm gelin kız, iyi sabahlarınız olsun. Sizi kahvaltıya bekliyoruz, altınlarla beraber. Kayınbaban mesaj at, sakın unutmasınlar, borçları ödeyeceğiz, yüzümüzü yere eğdirmesinler dedi."

DÜĞÜNÜN HEMEN ARDINDAN GELEN MESAJ

Kadın ise yaşadıklarını, "Düğünden sonra kaynanamdan aldığım mesajla şok oldum" sözleriyle paylaştı. Böylece düğünün hemen ardından yapılan kahvaltı davetinin yanında takılan altınların da istenmesi, paylaşımın en dikkat çeken ayrıntısı oldu.

Yeni gelin düğünün ertesi günü kaynanasından gelen mesajla şoke oldu

Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Yeni gelin düğünün ertesi günü kaynanasından gelen mesajla şoke oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (6)

  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Bu gibi konuların Baştan konuşulması gerekir sonradan emrivaki ile olmaz 3 2 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu Ender Kervancıoğlu:
    Selami kapının önünü kontrol ettin mi. birer paket makarna ile bulgur bırakıp kaçmışlar 3 1 Yanıtla
  • Oguz Guer Oguz Guer:
    Bence Bastan konusulmasi gerekir cünkü Gelin altinlari zimmetine gecirip ortadan kaybolabilir. Günümüzde bu gibi haberlerd cokca rastladik.Altin fiyatlari zaten almis basini gitmis. Dügün yapmak Piyangodan tutturmak gibi birsey olmus. 0 1 Yanıtla
  • Sedat Genç Sedat Genç:
    karakter meselesi birde emirvaki yapıyor.. Allah böylelerden insanı korusun.. 0 0 Yanıtla
  • HAMDİ DER HAMDİ DER:
    Adam haklı sen verme damat verme neynen ödencek düğün borçları 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Yeni gelin düğünün ertesi günü kaynanasından gelen mesajla şoke oldu - Son Dakika
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