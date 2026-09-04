Halfeti’deki petrol arama çalışmalarında heyecanlandıran gelişme: Günlük 2 milyon varile kadar üretim potansiyeli var - Son Dakika
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Halfeti’deki petrol arama çalışmalarında heyecanlandıran gelişme: Günlük 2 milyon varile kadar üretim potansiyeli var

Halfeti’deki petrol arama çalışmalarında heyecanlandıran gelişme: Günlük 2 milyon varile kadar üretim potansiyeli var
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Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde Gülaçan ve Çakallı mahalleleri çevresindeki petrol arama çalışmalarında Gülaçan-4 Tespit Kuyusu’nda sondaj sürüyor. Kuyuyu ziyaret eden Halfeti Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Korkmaz ile Birecik Kaymakamı Osman Şahin, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bölgede günlük 2 milyon varile kadar üretim potansiyeli bulunduğu yönündeki beklenti dikkat çekerken, sondajın tamamlanmasıyla petrol rezervinin netleşmesi bekleniyor.

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde petrol arama çalışmaları sürerken, Gülaçan-4 Tespit Kuyusu’nda yürütülen çalışmalar bölgedeki petrol beklentisini artırdı.

SONDAJ FAALİYETLERİ DEVAM EDİYOR

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde devam eden petrol arama çalışmalarına bir yenisi daha eklendi. Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde Gülaçan ve Çakallı mahalleleri çevresinde yürütülen çalışmalar kapsamında kurulan sahada sondaj faaliyetleri devam ediyor.

Halfeti’deki petrol arama çalışmalarında heyecanlandıran gelişme: Günlük 2 milyon varile kadar üretim potansiyeli var

KORKMAZ VE ŞAHİN’DEN TESPİT KUYUSU’NA ZİYARET

Halfeti Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Korkmaz ile Birecik Kaymakamı Osman Şahin, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) operatörlüğünde faaliyet gösteren TPIC MR7000-2 kulesinin bulunduğu Gülaçan-4 Tespit Kuyusu’nu ziyaret etti.

Halfeti’deki petrol arama çalışmalarında heyecanlandıran gelişme: Günlük 2 milyon varile kadar üretim potansiyeli var

Kuyuda yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Korkmaz ve Şahin, yetkililerden petrol arama faaliyetlerinin son durumu hakkında bilgi aldı. Bölgede petrol arama çalışmaları öncesinde şantiye kurulurken, Gülaçan ve Çakallı mahalleleri çevresindeki saha çalışmalarının sürdürülmesi planlanıyor.

Halfeti’deki petrol arama çalışmalarında heyecanlandıran gelişme: Günlük 2 milyon varile kadar üretim potansiyeli var

GÜNLÜK 2 MİLYON VARİL BEKLENTİSİ

Halfeti’deki çalışmalar, bölgede önemli miktarda petrol bulunabileceği yönündeki beklentiyi de artırdı. Saha çalışmalarında günlük 2 milyon varile kadar üretim potansiyeli bulunduğu belirtilirken, bu rakamın arama ve tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından netlik kazanması bekleniyor. Atatürk barajı göl sahasına yakın bölgede yıllardır petrol sevkiyatı Adıyaman TPAO'ya yapılıyor.

Güneydoğu’da son dönemde hız kazanan petrol arama faaliyetleri, bölgenin enerji potansiyeline ilişkin umutları artırırken, Halfeti’deki çalışmalardan çıkacak sonuçlar merakla bekleniyor.

Halfeti’deki petrol arama çalışmalarında heyecanlandıran gelişme: Günlük 2 milyon varile kadar üretim potansiyeli var

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Son Dakika Şanlıurfa Halfeti’deki petrol arama çalışmalarında heyecanlandıran gelişme: Günlük 2 milyon varile kadar üretim potansiyeli var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • naberxhugss@gmail.com [email protected]:
    yandik zam geliyor dedem gakk gaak 2 1 Yanıtla
    Serel Serel:
    Zam geldi bile haberin yokmu? 0 0
  • Ümit Çevik Ümit Çevik:
    Mazot 90 TL.oldu Hep buluyoruz ama icraat yok Ben pompa fiyatına bakarım . Her yerden fışkırıyor mübarek Yine aynı hikayeler. GABAR NE OLDU ,??? 1 0 Yanıtla
    Erdogan Metin Erdogan Metin:
    Saba burdan çok güzel bir cvp verirdim.ama sen yinede cvp vermişim gibi sus olurmu.. 0 1
    Serel Serel:
    Dağa kaçtı dağ yandı kül oldu gitti 0 0
  • iskenderc3@gmail.com [email protected]:
    Petrol ürünlerine gelecek zam'ın ayak sesleri, müjdeler olsun benzin, motorin ve gaz'a okkalı zam geliyor. 0 0 Yanıtla
  • BAHADIR Şahin BAHADIR Şahin:
    Hep Boş Muhabbet Madem Buldunuz Düşürün Mazotu 40 TL ye Hani Uçuyoruz Ya Doğalgaz Buluyoruz Ya Hep Kol Gibi Zam Zam 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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