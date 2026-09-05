Düğündeki görüntü olay olmuştu! "Sevemedim bu çocuğu" paylaşımı geldi - Son Dakika
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Düğündeki görüntü olay olmuştu! "Sevemedim bu çocuğu" paylaşımı geldi

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İzmir Çeşme'de şarkıcı Zeynep Bastık ile nikah masasına oturan oyuncu Serkay Tütüncü, düğünde kayınpederiyle arasında mesafeli tavırlar olduğu yönündeki iddialara esprili bir videoyla yanıt verdi.

'Dargın', 'Yalan', 'Lan' ve 'Ara' gibi sevilen şarkılarıyla tanınan Zeynep Bastık ile başarılı oyuncu Serkay Tütüncü, İzmir Çeşme’de deniz kenarında düzenlenen romantik bir törenle nikah masasına oturdu. Düğünden yansıyan renkli kareler kısa sürede binlerce beğeni alırken, bir detay sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.

Düğündeki görüntü olay olmuştu!

DÜĞÜNDEKİ "MESAFELİ TAVIR" GÜNDEM OLDU

Tören sırasında Serkay Tütüncü ile Zeynep Bastık’ın babası arasındaki mesafeli ve soğuk duruş, kısa sürede sosyal medyada "Kayınpeder damadına mesafeli davrandı" şeklinde yorumların yapılmasına neden oldu. İkili arasındaki tutum magazin sayfalarında geniş yer buldu.

Düğündeki görüntü olay olmuştu!

"BUZLAR ERİMİYOR" NOTUYLA GÜLDÜRDÜ

Hakkında çıkan iddialara sessiz kalmayan Serkay Tütüncü, sosyal medya hesabından esprili bir paylaşım yaparak iddiaları tiye aldı. Kayınpederiyle samimi bir şekilde kucaklaştığı anları takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncu, videoya "Buzlar erimiyor. Sevemedim bu çocuğu" notunu düştü. Tütüncü’nün bu imalı ve eğlenceli paylaşımı, gelin tarafı ile damat arasında herhangi bir kriz veya kırgınlık olmadığını ortaya koydu.

Serkay Tütüncü, Zeynep Bastık, Magazin, Evlilik, Çeşme, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Magazin Düğündeki görüntü olay olmuştu! 'Sevemedim bu çocuğu' paylaşımı geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düğündeki görüntü olay olmuştu! "Sevemedim bu çocuğu" paylaşımı geldi - Son Dakika
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