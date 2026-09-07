Bu adamlar gerçekten çıldırmış! Hepsi birden çatıya çıkıp hepsi aynı şeyi yaptı - Son Dakika
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Bu adamlar gerçekten çıldırmış! Hepsi birden çatıya çıkıp hepsi aynı şeyi yaptı

Bu adamlar gerçekten çıldırmış! Hepsi birden çatıya çıkıp hepsi aynı şeyi yaptı
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TFF 3. Lig'in yeni ekiplerinden Bigaspor, Uşakspor maçında seyircisiz oynama cezasına rağmen taraftarının desteğini aldı. Maçı çatıları delerek izleyen taraftarlar, takımlarına baştan sona destek verdi.

TFF 3. Lig'in yeni ekiplerinden Bigaspor, 2. Grup'ta Uşakspor'u konuk ettiği sezonun ilk maçında seyircisiz oynama cezası olmasına rağmen taraftarının desteğini hissetti. 

MAÇI ÇATIDAN İZLEYİP FULL DESTEK VERDİLER

İlk yarısı 0-0 biten müsabakanın 50'nci dakikasında geriye düşen mavi-beyazlılar, 90+1'inci dakikada Nurettin Çağlar'ın ayağından bulduğu golle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılırken, Bigalı taraftarlar stadyum çevresindeki binaların çatılarına çıkarak takımlarına maçın başından sonuna kadar destek oldu.

''TEŞEKKÜRLER BÜYÜK BİGASPOR TARAFTARI''

Taraftarların desteği objektiflere yansırken kulüpten yapılan paylaşımda, "Teşekkürler Büyük Bigaspor Taraftarı" ifadeleri kullanıldı.

Çanakkale, Uşakspor, Bigaspor, Futbol, Biga, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bu adamlar gerçekten çıldırmış! Hepsi birden çatıya çıkıp hepsi aynı şeyi yaptı - Son Dakika

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