Bu adamlar gerçekten çıldırmış! Hepsi birden çatıya çıkıp hepsi aynı şeyi yaptı
TFF 3. Lig'in yeni ekiplerinden Bigaspor, Uşakspor maçında seyircisiz oynama cezasına rağmen taraftarının desteğini aldı. Maçı çatıları delerek izleyen taraftarlar, takımlarına baştan sona destek verdi.
TFF 3. Lig'in yeni ekiplerinden Bigaspor, 2. Grup'ta Uşakspor'u konuk ettiği sezonun ilk maçında seyircisiz oynama cezası olmasına rağmen taraftarının desteğini hissetti.
MAÇI ÇATIDAN İZLEYİP FULL DESTEK VERDİLER
İlk yarısı 0-0 biten müsabakanın 50'nci dakikasında geriye düşen mavi-beyazlılar, 90+1'inci dakikada Nurettin Çağlar'ın ayağından bulduğu golle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılırken, Bigalı taraftarlar stadyum çevresindeki binaların çatılarına çıkarak takımlarına maçın başından sonuna kadar destek oldu.
''TEŞEKKÜRLER BÜYÜK BİGASPOR TARAFTARI''
Taraftarların desteği objektiflere yansırken kulüpten yapılan paylaşımda, "Teşekkürler Büyük Bigaspor Taraftarı" ifadeleri kullanıldı.
Son Dakika › Spor › Bu adamlar gerçekten çıldırmış! Hepsi birden çatıya çıkıp hepsi aynı şeyi yaptı - Son Dakika
Evinde ölü bulunan oyuncu Serhat Kılıç’ın kız arkadaşının ifadesine ulaşıldı: Acı çektiği gün setten atılmış
Muhittin Böcek cezaevinden mektup yazdı: Kılıçdaroğlu’na “Genel Başkanımız” dedi, Özgür Özel’i sadece adıyla andı
Sizin düşünceleriniz neler ?