Eyüpsultan'da elektrik arızasına müdahale eden işçi akıma kapılıp can verdi - Son Dakika
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Eyüpsultan'da elektrik arızasına müdahale eden işçi akıma kapılıp can verdi

Eyüpsultan\'da elektrik arızasına müdahale eden işçi akıma kapılıp can verdi
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Eyüpsultan'da umumi tuvaletteki su kuyusunda elektrik arızasına müdahale etmek isteyen 36 yaşındaki İsmail Ayaz, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. 5 çocuk babası Ayaz'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine götürülecek.

EYÜPSULTAN'da umumi tuvalette meydana gelen elektrik arızasına müdahale etmek isteyen işçi İsmail Ayaz (36), elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Ayaz'ın cenazesinin toprağa verilmek üzere Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine götürüleceği öğrenildi.

Olay, dün 21.30 sıralarında Merkez Mahallesi Kalender Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, işçi İsmail Ayaz, umumi tuvaletteki su kuyusunda meydana gelen elektrik arızasına müdahale etmek istedi. Kuyudaki elektrik kablosunu Ayaz, bu sırada elektrik akımına kapıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda ağır yaralandığı belirlenen İsmail Ayaz ambulansla Eyüpsultan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ayaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

CENAZESİ ŞANLIURFA'YA GÖTÜRÜLECEK

5 çocuk babası olduğu öğrenilen İsmail Ayaz'ın cenazesinin toprağa verilmek üzere Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine götürüleceği öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

'ELEKTRİK AKIMINA KAPILARAK KALBİ DURUYOR'

Çevrede esnaflık yapan Fatih Karacif, "Maalesef ölümle sonuçlanan bir olay oldu. 5 çocuk babasıydı. Tanıdığımız bir insandı. Su kuyusunda çıkan bir arıza nedeniyle elektriği kapatmadan arızayı yapmak istiyor. Elindeki demiri uzattığı anda elektrik akımına kapılarak çarpılıyor ve kalbi duruyor. Ambulans, sağlık ve polis ekipleri geldi. Burada iki defa kalbi durdu. Müdahale ettiler ama hastanede vefat ettiğini duyduk. Allah ailesine sabır ihsan eylesin" dedi.

Kaynak: DHA

İsmail Ayaz, Eyüpsultan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eyüpsultan'da elektrik arızasına müdahale eden işçi akıma kapılıp can verdi - Son Dakika

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