Yapay zekadan olay yaratacak şampiyonluk tahmini

Euro Club Index, yapay zeka destekli analizleriyle Trendyol Süper Lig’de sezon sonu puan tahminlerini ve şampiyonluk ihtimallerini güncelledi.

ŞAMPİYON GALATASARAY OLACAK

Güncellemeye göre, son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray, sezonu 82 puanla yeniden zirvede tamamlayacak. Sarı-kırmızılıları 78 puanla Fenerbahçe, 73 puanla Beşiktaş ve 63 puanla da Trabzonspor takip edecek.

İşte yapay zekanın tahminine göre lig sıralaması: