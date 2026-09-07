Yapay zekadan olay yaratacak şampiyonluk tahmini
Euro Club Index'de Süper Lig'i şampiyon tamamlayacak takımı ve takımların sezonu bitireceği puanlar tahmin edildi. İşte detaylar...
Euro Club Index, yapay zeka destekli analizleriyle Trendyol Süper Lig’de sezon sonu puan tahminlerini ve şampiyonluk ihtimallerini güncelledi.
ŞAMPİYON GALATASARAY OLACAK
Güncellemeye göre, son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray, sezonu 82 puanla yeniden zirvede tamamlayacak. Sarı-kırmızılıları 78 puanla Fenerbahçe, 73 puanla Beşiktaş ve 63 puanla da Trabzonspor takip edecek.
İşte yapay zekanın tahminine göre lig sıralaması:
- 18. Eyüpspor: 19
- 17. Gaziantep FK: 32
- 16. Konyaspor: 36
- 15. Erzurumspor: 36
- 14. Alanyaspor: 38
- 13. Amed Sportif: 40
- 12. Göztepe: 40
- 11. Gençlerbirliği: 42
- 10. Kocaelispor: 42
- 9. Rizespor: 43
- 8. Kasımpaşa: 44
- 7. Samsunspor: 44
- 6. Çorum FK 45
- 5. Başakşehir: 49
- 4. Trabzonspor: 63 (Şampiyonluk ihtimali %2,3’ten %2,7’ye yükseldi)
- 3. Beşiktaş: 73 (Şampiyonluk ihtimali %10,8’den %15,9’a çıktı)
- 2. Fenerbahçe: 78 (Daha önce %50,5 ile favori gösterilen sarı-lacivertlilerin ihtimali bu hafta %26,4’e geriledi)
- 1. Galatasaray: 82 (Yüzde 35.6'dan yüzde 54.6'ya yükseldi ve favori haline geldi)
Çiğdem Sidar Ceylan
Sondakika.com - Spor
Son Dakika › Spor › Yapay zekadan olay yaratacak şampiyonluk tahmini - Son Dakika
Evinde ölü bulunan oyuncu Serhat Kılıç’ın kız arkadaşının ifadesine ulaşıldı: Acı çektiği gün setten atılmış
Muhittin Böcek cezaevinden mektup yazdı: Kılıçdaroğlu’na “Genel Başkanımız” dedi, Özgür Özel’i sadece adıyla andı
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (4)