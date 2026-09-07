Yapay zekadan olay yaratacak şampiyonluk tahmini - Son Dakika
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Yapay zekadan olay yaratacak şampiyonluk tahmini

Yapay zekadan olay yaratacak şampiyonluk tahmini
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Euro Club Index'de Süper Lig'i şampiyon tamamlayacak takımı ve takımların sezonu bitireceği puanlar tahmin edildi. İşte detaylar...

Euro Club Index, yapay zeka destekli analizleriyle Trendyol Süper Lig’de sezon sonu puan tahminlerini ve şampiyonluk ihtimallerini güncelledi.

ŞAMPİYON GALATASARAY OLACAK

Güncellemeye göre, son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray, sezonu 82 puanla yeniden zirvede tamamlayacak. Sarı-kırmızılıları 78 puanla Fenerbahçe, 73 puanla Beşiktaş ve 63 puanla da Trabzonspor takip edecek.

İşte yapay zekanın tahminine göre lig sıralaması:  

  • 18. Eyüpspor: 19
  • 17. Gaziantep FK: 32
  • 16. Konyaspor: 36
  • 15. Erzurumspor: 36
  • 14. Alanyaspor: 38
  • 13. Amed Sportif: 40
  • 12. Göztepe: 40
  • 11. Gençlerbirliği: 42
  • 10. Kocaelispor: 42
  • 9. Rizespor: 43
  • 8. Kasımpaşa: 44
  • 7. Samsunspor: 44
  • 6. Çorum FK 45
  • 5. Başakşehir: 49
  • 4. Trabzonspor: 63 (Şampiyonluk ihtimali %2,3’ten %2,7’ye yükseldi)
  • 3. Beşiktaş: 73 (Şampiyonluk ihtimali %10,8’den %15,9’a çıktı)
  • 2. Fenerbahçe: 78 (Daha önce %50,5 ile favori gösterilen sarı-lacivertlilerin ihtimali bu hafta %26,4’e geriledi)
  • 1. Galatasaray: 82 (Yüzde 35.6'dan yüzde 54.6'ya yükseldi ve favori haline geldi)
Çiğdem Sidar Ceylan
Çiğdem Sidar Ceylan
Sondakika.com - Spor

Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Yapay Zeka, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yapay zekadan olay yaratacak şampiyonluk tahmini - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Yusuf İNANÇ Yusuf İNANÇ:
    hanii gecen haftada fb diyordu yapay zekasız zeka bırakın boş işleri sanal yapay zekayla olmaz bu işler dogru durus haber yapın 4 0 Yanıtla
  • mesut mesut:
    fetö analizi yapinca kalan fetöcüler hesaplanınca sonuç bu cıktı yapay zeka ne yapsın 2 0 Yanıtla
  • Recep Yaşakan Recep Yaşakan:
    Gözünü sevdiğim yapay Zeka biliyor kim şampiyon tabii ki Türkiye'de tek takım var Avrupa'da ismini duyurmuş 4 senedir şampiyon olmuş takım tabii ki ASLALAN titretiyor aslan 0 1 Yanıtla
  • necati çolak necati çolak:
    Yapay zeka da akp gibi dün başka bugün bambaşka söylüyor 1 0 Yanıtla
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