Iğdır FK durdurulamıyor! 90+6'da yiyip, 90+8'de attıkları golle İstanbul'da da kazandılar - Son Dakika
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Iğdır FK durdurulamıyor! 90+6'da yiyip, 90+8'de attıkları golle İstanbul'da da kazandılar

Iğdır FK durdurulamıyor! 90+6\'da yiyip, 90+8\'de attıkları golle İstanbul\'da da kazandılar
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Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Iğdır FK, deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor'u 90+8'de attığı golle 2-1 yenerek üst üste 3. galibiyetini aldı ve 12 puana yükseldi.

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında İstanbulspor ile Iğdır FK karşı karşıya geldi. Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Iğdır FK, 2-1'lik skorla kazandı.

UZATMALARDA NEFES KESEN ANLAR

Konuk ekip Iğdır FK'nin ilk golünü 28. dakikada Arda Çolak kaydetti. Yeşil-beyazlıların 21 yaşındaki golcü oyuncusu Arda, sol kanattan gelişen hücumda dar açıdan şık bir vuruş yaparak takımını öne geçirdi. Son anlarda baskısını artıran İstanbulspor, 90+6'ncı dakikada Ömer Faruk Duymaz'ın golüyle skora denge getirdi. Maç tam bu skorla bitecek derken son sözü konuk ekip söyledi. Iğdır FK, yeni transferi Serdar Gürler'in 90+8'de attığı golle müsabakayı 2-1 kazandı. 

ÜST ÜSTE 3. GALİBİYET

Bu sonuçla birlikte üst üste 3. galibiyetini alan Iğdır FK, puanını 12'ye yükselterek zirve takibine emin adımlarla devam etti. İstanbulspor ise 2 puanla alt sıralarda kaldı. 

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Son Dakika Spor Iğdır FK durdurulamıyor! 90+6'da yiyip, 90+8'de attıkları golle İstanbul'da da kazandılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Iğdır FK durdurulamıyor! 90+6'da yiyip, 90+8'de attıkları golle İstanbul'da da kazandılar - Son Dakika
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