Kişisel veri soruşturmasında yeni gelişme: 27 avukat hakkında adli kontrol kararı - Son Dakika
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Kişisel veri soruşturmasında yeni gelişme: 27 avukat hakkında adli kontrol kararı

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İstanbul’da kişisel verilerin yasa dışı yollarla ele geçirilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada 31 şüpheli hakim karşısına çıktı. Aralarında 27 avukatın da bulunduğu şüpheliler, emniyet ve savcılık işlemlerinin ardından adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, 31 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verirken, 4 şüpheli savcılıkça serbest bırakıldı. Dosyada firari 12 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İstanbul’da vatandaşların kişisel verilerinin yasa dışı yollarla ele geçirilerek “panel” adı verilen sistemlerde kullanılmasına ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 27 avukat ile 4 sivil şüpheli, emniyet ve savcılıktaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. Dosyada 4 şüphelinin savcılık tarafından serbest bırakıldığı, firari 12 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

YASA DIŞI PANEL SİSTEMLERİ MERCEK ALTINDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmanın merkezinde, vatandaşlara ait kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde ele geçirilmesi ve kullanılması bulunuyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları kapsamında, kişisel verilerin “panel” adı verilen yasa dışı sorgulama sistemleri üzerinden kullanıldığı tespit edildi.

39 HUKUK BÜROSUNDA ARAMA YAPILMIŞTI

Soruşturmanın genişletilmesi üzerine 31 avukat hakkında gözaltı kararı verilmiş, İstanbul genelinde 39 farklı avukatlık bürosunda arama ve el koyma işlemleri başlatılmıştı. Adalet Bakanı Akın Gürlek de operasyonun ardından yaptığı açıklamada kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde ele geçirilmesi ve ticari bir meta haline getirilmesinin kabul edilemeyeceğini belirtmişti.

VATANDAŞLARIN ÇEŞİTLİ BİLGİLERİNE ERİŞİM İDDİASI

Soruşturma kapsamında incelenen sistemlerde vatandaş arama, kimlik sorgulama, aile ve yerleşim yeri bilgileri, SGK kayıtları, çalışan bilgileri, GSM ve telefon bilgileri ile tapu ve ada-parsel kayıtları gibi farklı modüllerin bulunduğu aktarıldı.

Savcılık tarafından yapılan açıklamada, bazı hukuk bürolarının bu sistemlere ücret karşılığında eriştiği ve abonelik sistemiyle kullandığı belirtildi. Söz konusu sistemler üzerinden hukuki ilişkisi bulunmayan vatandaşların bilgilerine ulaşılarak çeşitli borç ve haciz bildirimleriyle mağduriyet oluşturulduğunun tespit edildiği kaydedildi.

10 ŞÜPHELİ HAKKINDA DAVA AÇILMIŞTI

Soruşturmanın önceki aşamasında yasa dışı sistemi kurduğu, işlettiği ve gelir akışında yer aldığı değerlendirilen şüpheliler hakkında adli işlemler yapılmış ve 10 şüpheli hakkında kamu davası açılmıştı. Ardından soruşturma genişletilerek panel sistemlerini kullandığı değerlendirilen avukatlara yönelik operasyon gerçekleştirilmişti.

12 FİRARİ ŞÜPHELİ ARANIYOR

Son gelişmeyle birlikte gözaltına alınan 27 avukat ve 4 sivil şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, 4 şüpheli savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Dosya kapsamında firari durumda bulunan 12 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği bildirildi.

İstanbul, Mahkeme, Güncel, Hakim, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kişisel veri soruşturmasında yeni gelişme: 27 avukat hakkında adli kontrol kararı - Son Dakika

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