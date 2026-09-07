Eskişehir'de kaldırımda sızan alkollü şahıs, telefon şarkısıyla polisi harekete geçirdi - Son Dakika
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Eskişehir'de kaldırımda sızan alkollü şahıs, telefon şarkısıyla polisi harekete geçirdi

Eskişehir\'de kaldırımda sızan alkollü şahıs, telefon şarkısıyla polisi harekete geçirdi
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Eskişehir Odunpazarı'nda kaldırımda hareketsiz yatan bir kişiyi fark eden vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler, yanında alkol şişesi bulunan şahsın içkiden sızdığını ve cebindeki telefonda şarkı çalmaya devam ettiğini tespit ederek müdahale etti.

Eskişehir'de kaldırımda hareketsiz yatan ve cebinde açık kalan telefonunda şarkı çalmaya devam eden alkollü şahıs ihbarı polisi harekete geçirdi.

Olay, Odunpazarı ilçesi Kırmızıtoprak Mahallesi Erciyes Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerindeki kaldırımda bir kişinin uzun süre hareketsiz şekilde yattığını fark eden çevredeki vatandaşlar, durumdan şüphelenerek polise ihbar bulundu. Olay yerine gelen ekipler, yanında alkol şişesi bulunan şahsın içkiden dolayı sızdığını belirledi. Şahsın cebinde açık kalan telefonda şarkı çalmaya devam ederken, bölgeye sevk edilen polis ekipleri şahsa müdahalede bulundu.

Kaynak: İHA

Eskişehir, 3. Sayfa, Olaylar, Müzik, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de kaldırımda sızan alkollü şahıs, telefon şarkısıyla polisi harekete geçirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de kaldırımda sızan alkollü şahıs, telefon şarkısıyla polisi harekete geçirdi - Son Dakika
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