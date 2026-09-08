Cübbeli Ahmet'ten itiraz geldi: İslam'a göre de caiz değil - Son Dakika
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Cübbeli Ahmet'ten itiraz geldi: İslam'a göre de caiz değil

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Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, günlük hayatta sıkça kullanılan görüntülü arama özelliğiyle ilgili dikkat çeken bir çıkış yaptı. Bir kişiyi önceden izin almadan görüntülü aramanın doğru olmadığını söyleyen Ünlü, "Bunu çok yapıyorlar. Maalesef bu bir görgüsüzlüktür. İslam'a göre de caiz değildir." ifadelerini kullandı. Ayrıca Ünlü, Haluk Levent ile arasında geçen bir görüşmeyi de anlattı.

Milyonlarca kişi tarafından kullanılan görüntülü arama özelliği Cübbeli Ahmet'in açıklamasıyla farklı bir tartışmanın konusu oldu. Ünlü, görüntülü arama yapmadan önce karşı taraftan izin alınması gerektiğini savundu.

"BİRDEN GÖRÜNTÜLÜ ARANMAZ"

Cübbeli Ahmet, bir kişinin görüntülü aranması sırasında karşı tarafın içinde bulunduğu şartların dikkate alınması gerektiğini belirtti. Ünlü, doğrudan görüntülü aramak yerine önce mesaj gönderilmesini veya normal telefon görüşmesiyle izin istenmesini gerektiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı: "Kimse birden görüntülü aranmaz. Bir insana önce 'Görüntülü arayabilir miyim?' diye mesaj atılır veya telefon açılır. Adamın durumu ona göre müsait olmayabilir."

Cübbeli Ahmet'ten itiraz geldi: İslam'a göre de caiz değil

"MAALESEF BU BİR GÖRGÜSÜZLÜKTÜR"

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın konuğu olan Cübbeli Ahmet, söz konusu davranışı "görgüsüzlük" olarak nitelendirdi. Ünlü, "Bunu çok yapıyorlar, maalesef bu bir görgüsüzlüktür. İslam'a göre de caiz değildir. Görgüsüzlüktür yani. Böyle şeyler oluyor yani bazen." dedi. 

HALUK LEVENT ARAMIŞ 

Öte yandan Cübbeli Ahmet, Haluk Levent ile arasında geçen bir anısını da anlattı. Levent'in bir kişinin yanındayken kendisini görüntülü aradığını belirten Ünlü, Levent'in "Hocam nasılsın?" dediğini söyledi. Ayrıca Ünlü, Levent ile arasında bu görüşme dışında bir samimiyet bulunmadığını belirtti. 

Cübbeli Ahmet'ten itiraz geldi: İslam'a göre de caiz değil

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Son Dakika Cübbeli Ahmet Hoca Cübbeli Ahmet'ten itiraz geldi: İslam'a göre de caiz değil - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Necdet null Necdet null:
    fakirler zenginlerden 500 yıl önce cennete girecekmiş söyleyen hoca bu değil mi 17 10 Yanıtla
    Serdar Dur Serdar Dur:
    Yunus Kur'an'da peygambere uyun ona itaat edin. Ona ihanet etmeyin. Gibi onlarca ayet bulursun. Peygambere uymayan insan kafir olur. 6 1
    Yunus Durak Yunus Durak:
    Cennet için süre mi veriyorlar, kuranda yazıyor mu, yazmıyorsa salla, çünkü hadis kitapları peygamberin ölümünden 150 yıl sonra derlenmiş 1 5
    Sakin Su Sakin Su:
    Yunus sonda ne güzel yazmışsın DERLENMİŞ. ne demek o toplanmış, ciltlenmiş,düzen getirilmiş.Kısaca kendini yalanlamışsın. 4 0
    Yunus Durak Yunus Durak:
    Serdar, kuranı kaç kere okudun, hadislerin ne zaman yazıldığı belli, sen şimdi peygamberin ölümünden sonraki zamanlarda yazılan hadislere mi inanacaksın yoksa kurana mı, ayrıca merak ediyorum ortadoğuda yaşamasaydın dünyanın başka bir yerinde yaşasaydın, o kültürle yetişseydin inandığın değerleri bu kadar çok savunur muydun? 0 2
  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Necdet Onu Cübbeli Ahmet hoca değil peygamber efendimiz söylüyor hocada peygamber efendimizin hadisini naklediyor İnsanın bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olması çok kötü bir şey 11 10 Yanıtla
  • poyraz can poyraz can:
    ortalık buna kaldı 9 4 Yanıtla
  • Ne Pa Ne Pa:
    cok dogru, ne o öyle pat diye görüntülü aramalar. cikmam zaten ama ayip 3 4 Yanıtla
    Yunus Durak Yunus Durak:
    Görüntülü arayanları o an için açma kardeşim, başkasından akıl alınacak konu mu bu, bunun için fetva mı gerekir 3 1
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