Alarmları kurun! Bu gece ortalık yanacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beklenen gün geldi. 2026/2027 sezonunun lig aşaması bu akşam oynanacak 6 karşılaşmayla başlayacak.

36 takımın yer aldığı organizasyonda Türkiye adına Galatasaray ve Fenerbahçe mücadele edecek. Lig aşamasında her takım, 4'ü iç sahada ve 4'ü deplasmanda olmak üzere toplam 8 farklı rakiple karşılaşacak.

DEVLER LİGİ BU AKŞAM BAŞLIYOR

Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında perde bu akşam açılacak. Günün ilk karşılaşmaları TSİ 19.45'te başlayacak. Saat 22.00'de ise Avrupa futbolunun devleri sahne alacak. Borussia Dortmund-Villarreal ve Porto-Manchester City maçlarının yanı sıra gecenin öne çıkan karşılaşmasında Real Madrid ile Inter karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY 9 EYLÜL'DE SPORTING DEPLASMANINDA

Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerinden Galatasaray, lig aşamasındaki ilk karşılaşmasına 9 Eylül Çarşamba günü çıkacak.

Sarı-kırmızılılar, deplasmanda Sporting CP ile karşılaşacak. TSİ 22.00'de başlayacak mücadele Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki sezon açılışı olacak. Aynı gün Barcelona-Feyenoord, Liverpool-Atletico Madrid ve Napoli-Arsenal karşılaşmaları da oynanacak.

FENERBAHÇE ROMA'YI AĞIRLAYACAK

Fenerbahçe ise Şampiyonlar Ligi macerasına taraftarı önünde başlayacak. Sarı-lacivertliler, 10 Eylül Perşembe günü saat 19.45'te Roma'yı konuk edecek. Aynı gün PSV Eindhoven-Shakhtar Donetsk, Como-Leipzig, Bayern Münih-Bodo/Glimt, Manchester United-Sabah ve Slavia Prag-Lens karşılaşmaları oynanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BU AKŞAMIN PROGRAMI

19.45 AEK Athens - LASK

19.45 Club Brugge - Aston Villa

22.00 Borussia Dortmund - Villarreal

22.00 Porto - Manchester City

22.00 Lille - Real Betis

22.00 Real Madrid - Inter

9 EYLÜL ÇARŞAMBA

19.45 Barcelona - Feyenoord

19.45 Stuttgart - Viking

22.00 Liverpool - Atletico Madrid

22.00 Paris Saint-Germain - Slovan Bratislava

22.00 Sporting CP - Galatasaray

22.00 Napoli - Arsenal

10 EYLÜL PERŞEMBE