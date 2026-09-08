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Alarmları kurun! Bu gece ortalık yanacak

Alarmları kurun! Bu gece ortalık yanacak
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026/2027 sezonunun lig aşaması bu akşam oynanacak karşılaşmalarla başlıyor. 36 takımın mücadele edeceği Devler Ligi'nde Türkiye'yi Galatasaray ve Fenerbahçe temsil edecek. Sarı-kırmızılılar 9 Eylül'de Sporting CP deplasmanına çıkarken, Fenerbahçe 10 Eylül'de Roma'yı konuk edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beklenen gün geldi. 2026/2027 sezonunun lig aşaması bu akşam oynanacak 6 karşılaşmayla başlayacak.

36 takımın yer aldığı organizasyonda Türkiye adına Galatasaray ve Fenerbahçe mücadele edecek. Lig aşamasında her takım, 4'ü iç sahada ve 4'ü deplasmanda olmak üzere toplam 8 farklı rakiple karşılaşacak.

DEVLER LİGİ BU AKŞAM BAŞLIYOR

Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında perde bu akşam açılacak. Günün ilk karşılaşmaları TSİ 19.45'te başlayacak. Saat 22.00'de ise Avrupa futbolunun devleri sahne alacak. Borussia Dortmund-Villarreal ve Porto-Manchester City maçlarının yanı sıra gecenin öne çıkan karşılaşmasında Real Madrid ile Inter karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY 9 EYLÜL'DE SPORTING DEPLASMANINDA

Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerinden Galatasaray, lig aşamasındaki ilk karşılaşmasına 9 Eylül Çarşamba günü çıkacak.

Sarı-kırmızılılar, deplasmanda Sporting CP ile karşılaşacak. TSİ 22.00'de başlayacak mücadele Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki sezon açılışı olacak. Aynı gün Barcelona-Feyenoord, Liverpool-Atletico Madrid ve Napoli-Arsenal karşılaşmaları da oynanacak.

FENERBAHÇE ROMA'YI AĞIRLAYACAK

Fenerbahçe ise Şampiyonlar Ligi macerasına taraftarı önünde başlayacak. Sarı-lacivertliler, 10 Eylül Perşembe günü saat 19.45'te Roma'yı konuk edecek. Aynı gün PSV Eindhoven-Shakhtar Donetsk, Como-Leipzig, Bayern Münih-Bodo/Glimt, Manchester United-Sabah ve Slavia Prag-Lens karşılaşmaları oynanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BU AKŞAMIN PROGRAMI

  • 19.45 AEK Athens - LASK
  • 19.45 Club Brugge - Aston Villa
  • 22.00 Borussia Dortmund - Villarreal
  • 22.00 Porto - Manchester City
  • 22.00 Lille - Real Betis
  • 22.00 Real Madrid - Inter

9 EYLÜL ÇARŞAMBA

  • 19.45 Barcelona - Feyenoord
  • 19.45 Stuttgart - Viking
  • 22.00 Liverpool - Atletico Madrid
  • 22.00 Paris Saint-Germain - Slovan Bratislava
  • 22.00 Sporting CP - Galatasaray
  • 22.00 Napoli - Arsenal

10 EYLÜL PERŞEMBE

  • 19.45 Fenerbahçe - Roma
  • 19.45 PSV Eindhoven - Shakhtar Donetsk
  • 22.00 Como - Leipzig
  • 22.00 Bayern Münih - Bodo/Glimt
  • 22.00 Manchester United - Sabah
  • 22.00 Slavia Prag - Lens

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Son Dakika Spor Alarmları kurun! Bu gece ortalık yanacak - Son Dakika

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