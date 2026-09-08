Melih Gökçek'in ifadesi ortaya çıktı: Ne kadar emekli maaşı aldığını da anlattı - Son Dakika
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Melih Gökçek'in ifadesi ortaya çıktı: Ne kadar emekli maaşı aldığını da anlattı

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Hakkında başlatılan usulsüz mal varlığı aktarımı soruşturmasında şüpheli sıfatıyla ifade veren eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in savcılık tutanakları gün yüzüne çıktı. İfadesinde 150 bin TL'lik emekli milletvekili maaşıyla geçindiğini belirten Gökçek, 26 pasif gayrimenkul kaydı için "Aldım, sattım" derken, oğlu Ahmet Gökçek için "Somut bir işi yoktur, gayrimenkul alım satımıyla geçinir" savunmasında bulundu.

Gazeteci Murat Ağırel'in gündeme getirdiği iddialar üzerine hakkında soruşturma başlatılan ve 4 Eylül'de şüpheli sıfatıyla ifade veren eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in savcılık sorgusunun ayrıntılarına ulaşıldı. 7 sayfalık ifadesinde emekli milletvekili maaşıyla geçindiğini belirten Gökçek'in, 26 adet taşınmaz kaydı ve oğlu Ahmet Gökçek'in ticari faaliyetlerine ilişkin açıklamaları dikkat çekti.

Gazeteci İsmail Saymaz'ın köşesine taşıdığı ifade tutanaklarında Gökçek; gelir durumu, mal varlığı, oğlu ve gelini üzerinden Almanya'da kurulan şirket ve belediye başkanlığı dönemine ilişkin sorulara yanıt verdi.

26 TAŞINMAZ SORUSUNA "ALDIM, SATTIM" YANITI

Soruşturma kapsamında Gökçek’e, 2019 yılına ait dökümlerde yer alan ev, arsa ve tarlalardan oluşan 26 adet pasif taşınmaz kaydı soruldu. Geçtiğimiz dönemde üzerine kayıtlı taşınmaz bulunmadığını ileri süren Gökçek, savcılıktaki sorgusunda bu kayıtlar için "Aldım, sattım" savunmasında bulundu. İfadesinde aile üyeleri veya üçüncü şahıslar adına kayıtlı olup gerçekte kendisine ait olan ya da kendisinin kullandığı bir taşınmaz bulunmadığını öne süren Gökçek, çocukları adına kayıtlı şirket ve gayrimenkullerden ise haberinin olmadığını iddia etti.

Melih Gökçek'in ifadesi ortaya çıktı: Ne kadar emekli maaşı aldığını da anlattı
Gökçek'in ifade vermeye sakız çiğneyerek gelmesi büyük tepki çekmişti

"OĞLUMUN SOMUT BİR İŞİ YOK"

Sorgunun en dikkat çeken bölümlerinden biri oğlu Ahmet Gökçek hakkındaki sorular oldu. Oğlunun düzenli bir işinin bulunmadığını belirten Melih Gökçek şu ifadeleri kullandı: "Oğlumun somut bir işi yoktur. Gayrimenkul alım satımı yaparak geçinmektedir. Kendi parasıyla ve gelinimin varlığıyla gayrimenkul alımı satımı yapmaktadır."

Melih Gökçek'in ifadesi ortaya çıktı: Ne kadar emekli maaşı aldığını da anlattı

"KENDİLERİNE SORUN"

Oğluna destek olmak amacıyla 2018 yılında Ankara'daki bir villasını satarak elde ettiği 1 milyon 265 bin doları kendisine verdiğini aktaran Gökçek; oğlu ve gelininin ticari faaliyetlerinin sermaye kaynağını bilmediğini öne sürerek sorular için "Kendilerine sorun" karşılığını verdi.

ALMANYA'DAKİ HAMAG ŞİRKETİ VE KAMU KAYNAĞI İDDİALARI

Savcılık sorgusunda, gelini Hülya Gökçek’in 2022 yılında Almanya’da kurduğu "HAMAG Immobilien GmbH" adlı şirketle ilgili Gökçek'in fiili veya hukuki bir bağı olup olmadığı da araştırıldı. Oğlu ve gelininin Almanya'da gayrimenkul ticaretinin karlı olduğunu duydukları için birikimlerini değerlendirmek amacıyla bu şirketi kurduklarını öne süren Gökçek, kredi alabilmek adına oturum iznine başvurduklarını savundu. Yurt dışında aile adına kurulan şirketler hakkında detaylı bilgisi olmadığını iddia etti.

Belediye başkanlığı döneminde aile bireylerinin lehine kamu kaynağı aktarıldığına dair iddiaları da reddeden Gökçek, herhangi bir desteğinin bulunmadığını ileri sürdü. Soruşturma adli makamlarca sürdürülüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Milletvekili, Ahmet Gökçek, Melih Gökçek, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Melih Gökçek'in ifadesi ortaya çıktı: Ne kadar emekli maaşı aldığını da anlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • dogukanvova@gmail.com [email protected]:
    Bu dunyada ki adaletin zerre degeri yok Cunku kimse ölümsüz degil asıl onemli olan İlahi Adalet ve öldüğümüzde çıkacagimiz mahkeme 14 0 Yanıtla
  • mustafa kemal ünal mustafa kemal ünal:
    Hani o şirket sizin değildi şimdi ne oldu gerçek ortaya çıkınca tutuştular 11 1 Yanıtla
  • S Yıl S Yıl:
    niyazi 8 0 Yanıtla
  • ismail akca ismail akca:
    çok inandık 6 0 Yanıtla
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