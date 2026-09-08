Ankara kulislerini hareketlendiren Demirtaş iddiası! DEM Parti'nin başına geçebilir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ankara kulislerini hareketlendiren Demirtaş iddiası! DEM Parti'nin başına geçebilir

Ankara kulislerini hareketlendiren Demirtaş iddiası! DEM Parti\'nin başına geçebilir
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM Parti’nin ilkbaharda yapacağı büyük kongre öncesinde Selahattin Demirtaş’la ilgili dikkat çeken bir iddia Ankara kulislerini hareketlendirdi. Tahliye edilmesi halinde Demirtaş’ın kongrede eş genel başkanlığa aday olabileceği öne sürülürken, Tuncer Bakırhan’ın “İnşallah büyük kongrede beraber olacağız” sözleri de bu beklentiyi güçlendirdi.

DEM Parti’nin ilkbaharda yapacağı büyük kongre öncesinde Ankara kulisleri çarpıcı bir iddiayla çalkalanıyor. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ın açıklamalarının ardından, tahliye edilmesi beklenen Selahattin Demirtaş’ın kongrede eş genel başkanlığa aday olabileceği öne sürüldü.

İLKBAHARDAKİ BÜYÜK KONGREDE 'DEMİRTAŞ' BEKLENTİSİ

Geçtiğimiz günlerde seçimlere katılabilmek için gerekli yasal şartları yerine getirmek amacıyla sembolik bir kongre düzenleyen DEM Parti, asıl büyük kongresini ilkbahar aylarında gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan'ın, bu büyük kongreye Selahattin Demirtaş’ın da katılabileceğinin sinyalini vermesi, başkentte siyasi hesapları hareketlendirdi. Kulislerde, olası bir tahliye durumunda Demirtaş’ın doğrudan parti yönetimine geçerek eş genel başkanlığa aday olabileceği konuşuluyor.

PARTİNİN YENİ ADI "DEMOKRATİK CUMHURİYET HAREKETİ" Mİ OLACAK?

Kongre sürecine ilişkin tartışmalar yalnızca liderlik değişimiyle sınırlı değil. Tuncer Bakırhan ve partinin önde gelen isimlerinden Pervin Buldan’ın kısa süre önce duyurduğu “Demokratik Cumhuriyet Hareketi” çıkışı, yaklaşık bir yıldır konuşulan isim değişikliği iddialarını yeniden alevlendirdi. Siyasi kulislerde, yeni başlatılacak bu hareketin partinin yeni ismi olabileceği değerlendiriliyor.

BAHÇELİ'NİN ÇAĞRISI

Selahattin Demirtaş ve eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın tahliye ihtimali, devam eden İmralı Süreci bağlamında siyasetteki en sıcak başlıklardan birini oluşturuyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) kararlarına dikkat çeken MHP kanadı, tahliyeler için yeni bir yasal düzenlemeye gerek olmadığını savunurken; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin süreç boyunca sıklıkla dile getirdiği “Demirtaş evine, Öcalan umuda” çağrısı bu yöndeki beklentileri güçlendirdi.

Tuncer Bakırhan da 14 Ağustos 2026 tarihinde yaptığı bir açıklamada Demirtaş ve Yüksekdağ'ı kastederek, “İnşallah, inşallah, inşallah beraber olacağız. Zaten ana hedeflerimizden birisi o. Biraz o büyük kongreye işaret etmemizin sebebi de bu” ifadelerini kullanmıştı.

"ANKARA’DA GÖREV ALMAK İSTİYORUM" SÖZLERİ

Yaklaşık 10 yıldır Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan Demirtaş’ın siyasete dönüş vizyonuna dair en somut ipuçlarından biri ise üç ay önce Bağımsız Milletvekili Kani Torun ile yaptığı görüşmeden sızmıştı. T24’ten Cansu Çamlıbel’e konuşan Torun, Demirtaş’ın kendisine “Ben Ankara’da görev almak istiyorum” dediğini aktarmıştı. Her ne kadar Torun ve Çamlıbel bu sözlerin dar anlamda parti yönetimini değil, geniş anlamda ülke yönetimini kastettiğini açıklasa da bu mesaj, Demirtaş’ın aktif siyasete dönüş rotasını Ankara olarak belirlediği şeklinde yorumlandı.

Selahattin Demirtaş, Tuncer Bakırhan, DEM Parti, Politika, Siyaset, Ankara, Son Dakika

Son Dakika Siyaset Ankara kulislerini hareketlendiren Demirtaş iddiası! DEM Parti'nin başına geçebilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Galatasaray10 Galatasaray10:
    siyasi görüşüne karşıyım ancak karakter olarak bence herkezi ezer geçer 0 2 Yanıtla
  • Yusuf Gümüşsoy Yusuf Gümüşsoy:
    Yasin Börü ve arkadaşlarını rahmetle yad ediyorum. 1 0 Yanıtla
  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    Oyumu vermesemde ulkenin en temiz durust siyasetcisidir 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni OVP’de çalışma hayatını değiştirecek formüller Evden çalışma, esnek mesai ve bakım desteği... Yeni OVP'de çalışma hayatını değiştirecek formüller! Evden çalışma, esnek mesai ve bakım desteği...
Galatasaray’ın Sporting maçını Norveçli hakem yönetecek Galatasaray'ın Sporting maçını Norveçli hakem yönetecek
3 yaşındaki Mavi’nin öldüğü kaza görüntüleri ortaya çıktı Sürücünün savunması isyan ettirdi 3 yaşındaki Mavi'nin öldüğü kaza görüntüleri ortaya çıktı! Sürücünün savunması isyan ettirdi
Tanju Özcan’dan “2,5 milyon lira“ savunması “Cevap vermemek için 10 takla atıyor“ Tanju Özcan'dan "2,5 milyon lira" savunması! "Cevap vermemek için 10 takla atıyor"
Dursun Özbek’ten, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’na ziyaret Dursun Özbek'ten, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na ziyaret
Süper Lig’de yayıncı değişiyor Masadaki rakam tam 500 milyon dolar Süper Lig'de yayıncı değişiyor! Masadaki rakam tam 500 milyon dolar
Davutoğlu şüpheli sıfatıyla adliyede Davutoğlu şüpheli sıfatıyla adliyede
Ekonomist Burak Köseoğlu’ndan önemli uyarılar: Altın, ABD tahvillerini geride bıraktı, petrolde 108 dolar sinyali Ekonomist Burak Köseoğlu'ndan önemli uyarılar: Altın, ABD tahvillerini geride bıraktı, petrolde 108 dolar sinyali

11:48
İmam ve müezzin cami kapısında tekme tokat kavga etti
İmam ve müezzin cami kapısında tekme tokat kavga etti
11:42
Bir babanın en ağır vedası 4 yaşındaki kızına son kez sarıldı
Bir babanın en ağır vedası! 4 yaşındaki kızına son kez sarıldı
11:32
Fenerbahçe’nin alamadığı forvetler leblebi gibi gol atıyor
Fenerbahçe'nin alamadığı forvetler leblebi gibi gol atıyor
11:29
OVP sonrası hesaplar değişti İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
OVP sonrası hesaplar değişti! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
11:05
Arda Güler, Şampiyonlar Ligi’nde yok Mourinho “Kusura bakma” deyip açıkladı
Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde yok! Mourinho “Kusura bakma” deyip açıkladı
10:55
İstiklal Marşı’nı okuduğu için eleştirilmişti Milli voleybolcudan tokat gibi yanıt
İstiklal Marşı'nı okuduğu için eleştirilmişti! Milli voleybolcudan tokat gibi yanıt
10:53
İntihar edeceğini söyleyen kızın yayınına annesi de girdi
İntihar edeceğini söyleyen kızın yayınına annesi de girdi
10:35
Vanlı Kara Haydar’ın başını yakan görüntü
Vanlı Kara Haydar'ın başını yakan görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2026 12:04:15. #7.13#
SON DAKİKA: Ankara kulislerini hareketlendiren Demirtaş iddiası! DEM Parti'nin başına geçebilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement