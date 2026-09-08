Kahramanmaraş'ta köpeği traktöre bağlayıp asfaltta sürüklediği anları kameraya yansıdı
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine bağlı Kargaçayırı Mahallesi'nde bir şahıs, köpeği traktörün arkasına bağlayarak sürükledi. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedilirken, görüntülerde hayvanın asfaltta uzun süre sürüklendiği ve çeken kişinin 'Hayvana eziyet ediyor' sözleri yer aldı.
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde bir köpeğin traktörün arkasına bağlanarak sürüklendiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Kargaçayırı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir şahıs köpeği traktörün arkasına bağlayarak sürükledi. Olay, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Görüntülerde traktör arkasına bağlanan köpeğin asfaltta uzun süre sürüklendiği görüldü. Görüntüyü çeken kişi ise "Görüyorsunuz hayvanı sürüklüyor şu an. Hayvana eziyet ediyor Allah korkusu yok" dedi.
Kaynak: İHA
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