Apple iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max'i tanıttı! İşte fiyatları ve satışa çıkacakları tarih - Son Dakika
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Apple iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max'i tanıttı! İşte fiyatları ve satışa çıkacakları tarih

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Apple, iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerini tanıttı. A20 Pro çipi, 48 MP ana kamera ve geliştirilmiş pil özellikleriyle gelen telefonlardan iPhone 18 Pro 1199 dolar (yaklaşık 58 bin 125 TL), Pro Max ise 1299 dolardan (yaklaşık 62 bin 972 TL) başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Yeni modeller cumartesi günü ön siparişe açılacak.

Apple'ın açıkladığı fiyatlandırmaya göre iPhone 18 Pro'nun ABD başlangıç fiyatı 1199 dolar (yaklaşık 58 bin 125 TL) olarak belirlendi. iPhone 18 Pro Max ise 1299 dolardan (yaklaşık 62 bin 972 TL) başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

Söz konusu TL tutarları, ABD'deki başlangıç fiyatlarının TL karşılığı olup Türkiye'deki resmi satış fiyatlarını göstermiyor.

CUMARTESİ GÜNÜ ÖN SİPARİŞE AÇILACAK

iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max, cumartesi günü ön siparişe açılacak. Yeni modellerin satış takvimi ülkelere göre farklılık gösterebilecek.

Apple iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max'i tanıttı! İşte fiyatları ve satışa çıkacakları tarih

A20 PRO İLE YÜZDE 40 DAHA YÜKSEK PERFORMANS

Yeni Pro modelleri gücünü A20 Pro çipinden alıyor. 6 çekirdekli CPU ve 7 çekirdekli GPU'dan oluşan A20 Pro'nun, iPhone 17 Pro'ya kıyasla yüzde 40 daha yüksek performans sunacağı belirtiliyor.

A20 Pro'nun Apple Intelligence ve yapay zeka özelliklerinde de daha etkili bir performans ortaya koyacağı ifade ediliyor.

Apple iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max'i tanıttı! İşte fiyatları ve satışa çıkacakları tarih

PRO MAX'E BUGÜNE KADARKİ EN BÜYÜK IPHONE PİLİ

Pil tarafında da önemli geliştirmeler yapıldı. iPhone 18 Pro, 36 saate kadar video oynatma süresi sunarken, iPhone 18 Pro Max'te bugüne kadar bir iPhone'da kullanılan en büyük pile yer verildi.

iPhone 18 Pro Max, 45 saate kadar video oynatma süresi sunacak. Yeni modeller ayrıca 15 dakikada yüzde 50'ye kadar şarj olabilecek. 5 dakikalık şarjla 6 saate kadar video izlenebilecek.

48 MEGAPİKSEL ANA KAMERA

iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max'te 48 megapiksel ana kamera bulunuyor. Apple, fotoğraf ve video çekimlerinde kullanıcılara daha fazla kontrol imkanı sağlayan Pro Controls özelliklerini de yeni modellere ekledi.

Apple iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max'i tanıttı! İşte fiyatları ve satışa çıkacakları tarih

DYNAMIC ISLAND KÜÇÜLDÜ

Yeni Pro ailesinde Dynamic Island'ın boyutu biraz daha küçültüldü. Apple ayrıca aynı telefon numarasının iki iPhone'da kullanılmasını sağlayan iPhone Handoff özelliğini duyurdu.

DÖRT FARKLI RENK SEÇENEĞİ

iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max; bordo, koyu siyah, buzul mavisi ve gümüş olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle kullanıcıların karşısına çıkacak.

Teknoloji, Cumartesi, Ekonomi, Iphone, Apple, Son Dakika

Son Dakika Apple Apple iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max'i tanıttı! İşte fiyatları ve satışa çıkacakları tarih - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • mesut mesut:
    millet ne satıyor bizde köprü yol satıyoz 11 10 Yanıtla
  • Tolga Akdemir Tolga Akdemir:
    Fanatik bağımlı milletimize hayırlı olsun,geceden kuyruğa girip mağaza kapısında yatarlar 15 1 Yanıtla
  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    kuyrukları göreceğiz bakalım türkiyede açlık varmı yokmu 9 3 Yanıtla
    VillaUmut VillaUmut:
    Referansının açlık ve tokluk olması baya acınası yine. 2 5
    Mesut Vatansever Mesut Vatansever:
    Billa Umut un referansı da patatesin fiyatıydı bir zamanlar 0 1
  • Erbay Mercan Erbay Mercan:
    Bizim aç milletimiz geceden kuyruğa girer artık 4 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Apple iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max'i tanıttı! İşte fiyatları ve satışa çıkacakları tarih - Son Dakika
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