Cinsel ilişki vaadiyle tuzağa düşürdü! 3 erkeğin sonu korkunç oldu

ABD'nin New York kentinde yaşayan 39 yaşındaki Tabitha Bundrick, uyuşturucu madde vererek üç erkeğin ölümüne neden olduğunu ve kurbanlarını soyduğunu kabul etti. Bundrick, üç ayrı ikinci derece cinayet ve hayatta kalan bir kişiye yönelik saldırı suçlamasını kabul ederken, 27 yıldan müebbete kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kaldı.

CİNSEL İLİŞKİ VAADİYLE YAKLAŞTI

Manhattan Bölge Savcılığı'nın açıkladığı bilgilere göre Bundrick, Nisan 2023 ile Şubat 2024 arasında dört erkeği hedef aldı. Erkeklerden bazılarına cinsel ilişki teklif ederek yaklaşan Bundrick, daha sonra kurbanlarına uyuşturucu madde verdi. Erkekler bilinçlerini kaybettikten sonra telefon, para, saat, kıyafet ve ayakkabı gibi kişisel eşyalarını alarak olay yerlerinden ayrıldı. Saldırıya uğrayan dört kişiden üçü hayatını kaybederken, bir kişi hayatta kaldı.

İLK KURBANINI BOŞ BİR DAİREYE GÖTÜRDÜ

İlk olay 30 Nisan 2023'te Washington Heights'ta meydana geldi. Bundrick, sokakta karşılaştığı iki erkeğe önce sabun satma bahanesiyle yaklaştı, ardından para karşılığında cinsel ilişki teklif ederek onları boş bir daireye götürdü.

Burada erkeklere kokain olduğunu söylediği uyuşturucu maddeyi verdi. Ertesi sabah erkeklerden biri uyandığında, 42 yaşındaki arkadaşı Mario Paullan'ın hayatını kaybettiğini gördü. İkilinin çok sayıda kişisel eşyasının da kaybolduğu belirlendi.

5 AY SONRA AYNI YÖNTEMİ KULLANDI

Bundrick'in ikinci kurbanı 39 yaşındaki Miguel Navez oldu. İkili, Eylül 2023'te Navez'in Washington Heights'taki evine gitti. Bundrick burada da Navez'e uyuşturucu madde verdi.

Navez'in cansız bedeni üç gün sonra kardeşi tarafından bulundu. Evdeki bazı kişisel eşyaların ve telefonunun kayıp olduğu tespit edildi.

EVİNDEN ÇANTALARLA ÇIKARKEN KAMERAYA YAKALANDI

Üçüncü ölüm ise 25 Şubat 2024'te yaşandı. Bundrick, 34 yaşındaki Abrihan Fernandez'i Manhattan'daki evine kadar takip etti. İkili bir süre konuştuktan sonra birlikte binaya girdi.

Fernandez'e de uyuşturucu madde veren Bundrick, daha sonra evden büyük çantalarla defalarca çıkarken güvenlik kameralarına yakalandı. Fernandez'in kredi kartının takip eden günlerde birçok kez kullanıldığı belirlendi.

KURBANLARA AİT EŞYALAR EVİNDEN ÇIKTI

Bundrick, 5 Mart'ta evinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Evde yapılan aramada hayatını kaybeden kişilere ait dört çift ayakkabı bulundu.

Manhattan Bölge Savcısı Alvin Bragg, Bundrick'in kurbanlarına bilerek uyuşturucu madde verdiğini, bilinçlerini kaybetmelerinin ardından onları soyduğunu ve ölüme terk ettiğini açıkladı.

27 YILDAN MÜEBBETE KADAR HAPİS

Bundrick, New York Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde üç ayrı ikinci derece cinayet ve bir ikinci derece saldırı suçunu kabul etti. 27 yıldan müebbete kadar hapis cezası alması beklenen Bundrick'in cezasının 6 Ekim'de açıklanacağı belirtildi.