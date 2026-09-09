Batan gemide kapıyı kırarak insanları kurtarmaya çalışan Kürşat Bahadır o anları anlattı - Son Dakika
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Batan gemide kapıyı kırarak insanları kurtarmaya çalışan Kürşat Bahadır o anları anlattı

Batan gemide kapıyı kırarak insanları kurtarmaya çalışan Kürşat Bahadır o anları anlattı
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KKTC Girne açıklarında batan gemide yolculuk eden Hatay'ın Reyhanlı ilçesinden Kürşat Bahadır, su almaya başlayan gemide kapıların kapalı olduğunu, insanları kurtarmak için kapıyı kırıp güverteye çıktığını ve mahsur kalanlar için dakikalarca mücadele verdiğini anlattı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında batan gemide yolculuk yapan ve Hatay'da yaşayan Kürşat Bahadır geminin su almaya başlamasıyla birlikte yaşanan hayat mücadelesini ve insanları kurtarmak için verdiği mücadeleyi anlattı. Geminin su almaya başlamasıyla birlikte insanların kapılara yöneldiğini ve kapıların kapalı olduğunu anlatan Bahadır, "Onun haricinde camın altında ölüler vardı, boğulmamak için yüzmeye çalışanlar ve demirlere tutunanlar vardı" dedi.

Girne'den Mersin'e doğru yola çıkan ve açıldıktan bir süre sonra batan gemide yolculuk yapan insanlar zor anlar yaşamıştı. Gemide yaşanan can pazarına anbean şahit olan ve insanlara yardım etmeye çalışan Hatay'ın Reyhanlı ilçesinden Kürşat Bahadır, korku dolu anları anlattı.

"Kapılar kapalı olduğu için kimse dışarıya çıkamadı, insanlar kapıları kırmaya çalıştı"

Geminin su almaya başlamasıyla insanların yöneldiği kapıların kapalı olduğunu ifade eden Kürşat Bahadır, insanların izdihamla birlikte zor anlar yaşadıklarını belirterek, "Gemi hareket etmeye başladıktan sonra dalgalara vurdukça koltukların altından ve sırtımızı dayadığımız alandan sular çıkmaya başladı. İnsanlar artık geri dönmek istedi. Makine sorumlusu, kaptanla görüşeceğini söyledi. Ardından dalga vurunca sol tarafı vurdu ve makine sorumlusu geminin arka tarafına doğru koşmamızı söyledi. Herhangi bir yelek vesaire dağıtılmadı, yerlerinin gösterimi yapılmadı. Herkes batmayan tarafa doğru koşmaya başladığı zaman geminin içinde izdiham oldu. Kapılar kapalı olduğu için kimse dışarıya çıkamadı, insanlar kapıları kırmaya çalıştı. Gemiye yan yattıktan sonra insanlar yatan tarafa doğru kaymaya başladı ve ondan sonra kimse kendini yukarıya çekemedi. Arkamdan gelen 2 kadının, kapıyı kır ve kurtar bizi demesi üzerine kapıyı kırdıktan sonra onlarla beraber güverteye çıkmıştı" dedi.

"Ölenler de vardı ama kurtarılmayı bekleyenleri arkamızda bırakmak istemediğimiz için camı kırmaya çalıştım"

Batan geminin içerisinde mahsur kalan insanları yaşama tutundurmak için mücadele verdiğini belirten Bahadır, insanların yardım çığlıkları ve kurtarılmayı bekledikleri camı kırmak için dakikalarca mücadele verdiğini anlatarak, "Biz yukarıya çıktıktan sonra çoğu insan daha camların altında yaşıyordu ve kurtarılmayı bekliyordu. Ölenler de vardı ama kurtarılmayı bekleyenleri arkamızda bırakmak istemediğimiz için camı kırmaya çalıştım. Camın altında bir anne 2 evladına sarılmış halde 'Lütfen çocuklarımı kurtarın' diyordu. O esnada karınlarına kadar su gelmişti. Biz onları gördükten sonra camı kırmaya çalıştık ama kıramadık ama duyduğum kadarıyla anne ve çocuğu kurtarıldı. Çok mutluyum anne ve evladı kurtarıldığı için. Onun haricinde camın altında ölüler vardı, boğulmamak için yüzmeye çalışanlar ve demirlere tutunanlar vardı. Kayıp olanlardan bir amca vardı, o amcayı elime zincirle bağlamaya çalışmıştım. Elime zincirle bağladıktan sonra 'Korkma amca ben senin yanındayım, seni bırakmayacağım' şeklinde şeyler söyledim. Ortalama 30 dakika kendisini boğulmaması için yukarıda tutmaya çalıştım. En son dalganın sert vurmasıyla kayıp, geminin batan tarafına doğru sürüklendi" dedi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Reyhanlı, Kıbrıs, Hatay, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Batan gemide kapıyı kırarak insanları kurtarmaya çalışan Kürşat Bahadır o anları anlattı - Son Dakika

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