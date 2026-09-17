Ustalığa terfi eden gence akılalmaz kutlama: Başından aşağı ne buldularsa döktüler - Son Dakika
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Ustalığa terfi eden gence akılalmaz kutlama: Başından aşağı ne buldularsa döktüler

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Sakarya’daki bir sanayi sitesinde çıraklıktan ustalığa terfi eden gence uygulanan "ustalık geleneği", izleyenleri şaşkına çevirdi. El arabasına oturtulan gencin başından aşağı kovalardan simsiyah motor yağı dökülürken; ardından un, su ve temizlik maddeleri fırlatıldı. Baştan aşağı siyaha ve beyaza bürünen genç, yüzünü temizlemekte zorlanırken, kutlamanın sonunda kendisini bu hale getiren arkadaşlarını kovalayıp yere iterek tepkisini gösterdi.

  Sakarya'da sanayi sitesinde çıraklıktan ustalığa geçen genç için meslektaşları tarafından oldukça ağır ve ilginç bir "ustalık geleneği" düzenlendi. Sosyal medyada "Mutlu son" notuyla paylaşılan görüntülerde, yeni usta olan gencin başına ve bedenine dökülmeyen madde kalmadı.

BÖYLE KUTLAMA GÖRÜLMEDİ

Videoda, bir el arabasına oturtulan gencin başından aşağı önce kovalardan motor yağı döküldü. Ardından arkadaşları gencin üzerine sıvı yağ, deterjan, pet şişeler dolusu su ve paketler dolusu un, hatta ketçap boşalttı. Arkadaşları o kadar ileri gitti ki çiğ yumurtalar da art arda gencin kafasına atıldı.  

Ustalığa terfi eden gence akılalmaz kutlama: Başından aşağı ne buldularsa döktüler

Yağ ve unun karışmasıyla tamamen beyaza ve siyaha bulanan genç, elleriyle gözlerini ve yüzünü silerek kendini korumaya ve gözlerini açmaya çalıştı.

İNTİKAMINI İTEREK ALMAYA ÇALIŞTI

Kutlama sırasında el arabasından kalkamayan ve çaresizce başını korumaya çalışan genç, yapılan muamelenin ardından yerinden fırladı. 

Üzerine un ve yağ döken meslektaşlarının peşinden koşan genç, tuttuğu arkadaşlarını hırsla yere iterek tepkisini gösterdi ve adeta intikamını aldı. Çevredekilerin kahkahalarla izlediği ve kayda aldığı o anlar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

SakaryaGüncelSon Dakika

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