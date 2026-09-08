Eşine Türk kahvesi jesti yapan damat, beklemediği bir tepkiyle karşılaştı - Son Dakika
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Eşine Türk kahvesi jesti yapan damat, beklemediği bir tepkiyle karşılaştı

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Gelin arabasındaki eşine Türk kahvesi ikram eden damat, ilk sunumunda "Bir daha yap, olmamış. Ben bunu beğenmedim" tepkisiyle karşılaştı.

Düğün günü gelin arabasının arka koltuğunda gerçekleşen olayda damat adayı, gelinlik içindeki eşine jest yapmak amacıyla mutfağa geçerek Türk kahvesi hazırladı. Hazırladığı kahveyi araçta bekleyen eşine sunan damat, beklenmedik bir tepkiyle karşılaştı. Eşinin getirdiği kahveden bir yudum alan gelin, "Bir daha yap, olmamış. Ben bunu beğenmedim" dedi. 

İKİNCİ DENEMEDE ONAY GELDİ

Eşinin isteği üzerine yeniden mutfağa girerek ikincil bir kahve hazırlayan damat, yeni fincanı tekrar gelin arabasına getirdi. İkinci kez hazırlanan kahveyi tadan ve bu kez lezzetini beğenen gelin adayının temennisi dikkat çekti. Kahveyi onaylayan gelin adayının, "Umarım ağzımızın tadı bozulmaz" diyerek dilekte bulundu.

Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eşine Türk kahvesi jesti yapan damat, beklemediği bir tepkiyle karşılaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Yusuf Çarman Yusuf Çarman:
    Haklı onun yerine 1 tam ekmek getireydin iyiydi 10 0 Yanıtla
  • Fatih Sozen Fatih Sozen:
    kaç dostum kaaaççç 5 0 Yanıtla
  • Tuncer Okan Tuncer Okan:
    Herhalde damat fakir... 3 0 Yanıtla
  • ünal yalçın ünal yalçın:
    ulan seni kim beğensin 2 0 Yanıtla
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