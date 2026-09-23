Edirne\'de 15 yıl 2 ay hapse mahkûm firari bazasında yakalandı, o anlar kamerada

Edirne'de hakkında 15 yıl 2 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisinin saklandığı evde bazanın içerisinde yakalanma anı kameraya yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri kentte "Birden fazla kişi tarafından silahla yağma" suçundan hakkında kesinleşmiş 15 yıl 2 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi U.Ö.'yü yakalamak için operasyon düzenledi. Adresine düzenlenen operasyonda firari hükümlünün yatak bazasının içine gizlenmiş olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.