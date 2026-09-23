Ucuz blefaroplasti için yurtdışına gidenlerde komplikasyonlar NHS\'yi zorluyor

Uyarı: Ameliyatla ilgili grafik görüntüler ve açıklamalar içeriyor."Herkes çok kolay olduğunu söyledi ama yüzüm yanıyormuş gibi hissediyordum ve korkunç bir yanık deri kokusu vardı" diyor Nikita Morgan, göz kapağı ameliyatını anlatırken.Nikita, sosyal medyada bu konuyla ilgili videolar gördükten sonra, göz kapaklarından deri alınması anlamına gelen blefaroplasti ameliyatı olmaya karar vermişti. Lokal anestezi verilmesine rağmen Nikita aşırı acı hissetmişti.Göz çevresi cerrahisi konusunda uzmanlaşmış doktorlar olan oküloplastik cerrahlar, genellikle yurtdışında yapılan ucuz ameliyatlardan kaynaklanan sorunların çok sayıda hastada görüldüğünü söylüyor.BBC'ye verdikleri demeçte, normalde İngiltere'de binlerce sterline mal olan bu işleme olan talebin, yüzü sıkılaştırma, pürüzsüzleştirme ve kaldırma yönündeki daha geniş bir estetik trendin parçası olarak arttığını söylediler.Cerrahlar, komplikasyonların Avrupa anakarası, Afrika ve Asya'daki kliniklerle bağlantılı olduğunu ve bu komplikasyonlar meydana geldiğinde, yetersiz ameliyat sonrası bakımın İngiltere'deki NHS (Ulusal Sağlık Sistemi) üzerinde yük oluşturduğunu söylüyor.Nikita'nın yanı sıra, benzer sorunlar yaşayan onlarca insanla konuştuk; bunlardan biri, göz kapağı derisinin çok fazla alınması nedeniyle uyurken gözlerini bantla kapatmak zorunda kalan bir kadındı, diğeri ise görme yetisini kaybetmekten korkuyordu. İngiltere'deki cerrahlar da, yurtdışında yapılan tedaviden sonra gözlerini düzgün bir şekilde kapatamayan hastalara rastladıklarını söylediler. Dublinli Nikita, gözlerini daha belirgin hale getirmek istiyordu ancak İrlanda'da üst göz kapağı ameliyatının 4.000 eurodan fazla tutacağını öğrendiği için bunu karşılayamıyordu.Otuz bir yaşındaki kadın TikTok'ta Hollandalı Faceland şirketinden 750 euroya gözkapağı ameliyatı yaptırabileceğini keşfetti.Düsseldorf'taki kliniği "sürekli biri girip biri çıkan bir konveyör bant gibi" diye tanımladı.

Şirket, Ekim 2024'ten bu yana Hollanda, Almanya ve İsviçre'deki kliniklerinde İngiltere'deki hastalara 2.950'den fazla gözkapağı ameliyatı uyguladığını belirtiyor.Şirket, "güvenli ve kaliteli" tedaviler sunduğunu ve "işlemlerin %1'inden azında şikayet oluştuğunu" söylüyor; ancak bu, düzeltme ameliyatına ihtiyaç duyan herkesi kapsamıyor.BBC'ye göz kapağı ameliyatı sorunları hakkında konuşan hastaların büyük çoğunluğu şirketin kliniklerine gitmişti; ancak Faceland'de toplam kaç komplikasyon yaşandığını bilmiyoruz.Kasım 2025'te ameliyat olan Nikita, işlemin ne kadar invaziv veya kalıcı olacağını fark etmediğini, bunun "dudak dolgusu veya botoks yaptırmak" gibi bir şey olduğunu düşündüğünü söylüyor.Kendisine lokal anestezi uygulanmış, ancak doktor hassas göz kapağı derisini kesmeye başladığında, daha önce hiç yaşamadığı bir acı hissetmişti."Şok geçirdim, korkunçtu" diyor Nikita. "Dikiş atarken iğnenin derimden geçtiğini hissedebiliyordum."Faceland, hastaların işlemlerden önce konsültasyon geçirdiğini ve onay formlarını imzaladığını, böylece "iyi bilgilendirilmiş ve iyi hazırlanmış" olmalarını sağladığını söylüyor.Açıklamada ayrıca Nikita'nın doktorunun, Nikita'nın işlem sırasında "çok endişeli ve kararsız" olduğunu ve bunun da "ağrı algısını etkileyebileceğini" söylediği belirtildi.Saatler içinde, "travma geçirmiş" Nikita eve giden bir uçağa bindi. Tıp uzmanları ve Faceland, ameliyattan sonra aynı gün uçmayı tavsiye etmiyor, ancak Nikita sosyal medyada birçok kişinin bunu yaptığını görmüştü."Göremiyordum" diye anlatıyor Nikita, "yukarı baktığımda dikişlerim kanıyordu, sanki kan ağlıyormuş gibiydim."Ameliyatıyla aynı gün uçakla seyahat ettiğine gerçekten çok pişman ve başkalarına da bunu yapmamalarını tavsiye ediyor.Göz kapağı ameliyatının yükselişiBBC'nin analizine göre, son üç yılda İngiltere'deki dört önde gelen sosyal medya platformunda göz kapağı ameliyatları hakkında paylaşılan videolar yaklaşık 150 milyon kez izlendi. Bu rakam, önceki üç yıla göre beş kat daha fazla.Paylaşımlarında birçok kişi olumlu sonuçlar bildirdi ve birçoğu Faceland'de tedavi gördü.Bir kadın bize sarkık göz kapaklarının görme yetisini kısıtladığını ve baş ağrılarına neden olduğunu söyledi. İngiltere'de NHS (Ulusal Sağlık Sistemi) tedavisi için uygun değildi ve özel kliniğe gitmeyi de karşılayamıyordu, ancak Faceland'e gittikten sonra sorunlarının çözüldüğünü söylüyor.Şirketin internet sitesinde, "uygun fiyatlı, erişilebilir ve yüksek kaliteli bakım"a odaklanarak piyasayı değiştirdiği iddia ediliyor. Açıklamada, tedavilerin Faceland tarafından cerrahi işlemler konusunda şirket içi eğitim alan akredite tıp doktorları tarafından gerçekleştirildiği belirtiliyor.İngiltere'deki cerrahlar üst gözkapağı ameliyatının hazırlık, ameliyat ve ameliyat sonrası bakım dahil olmak üzere genellikle yaklaşık üç saat sürdüğünü söyledi. Ancak görüştüğümüz Faceland hastaları kliniklerde bir saatten daha kısa süre geçirdiklerini belirtiyor.Faceland, uygulayıcıların daha fazla sayıda tedavi gerçekleştirmesine izin vermenin maliyetleri önemli ölçüde düşürmeye yardımcı olduğunu söylüyor.'Derimin çok fazla kısmını kestiler'

Laura (gerçek adı değil), Faceland'de blefaroplasti ameliyatından sekiz gün sonra, göz kapağındaki yaraların yeniden açılması nedeniyle dört ziyaretinden ilkini acil servise yaptı.Haziran ayında şirketin Amsterdam kliniğinde geçirdiği işlem görünüşte sorunsuz geçmişti, ancak sorunlar İngiltere'deki evine döndüğünde başladı; bu, yurtdışında tedavi gören birçok hastanın başına gelen bir şey.Gözlerinin üzerindeki dikişlerle bir arada tutulan hilal şeklindeki kesikler açıldı ve enfeksiyon kapan, açık, kırmızı yaralar ortaya çıktı. İngiliz cerrahlar, eğer bir uzman düzgün bir eğitim almışsa bunun neredeyse hiç olmaması gerektiğini söylediler.Kırklı yaşlarının başlarında olan Laura, ilk seferinde Faceland'in acil yardım hattını birkaç kez aradığını ancak ulaşamadığını söylüyor. Çaresiz kalan Laura, acil servise koştu."Gözlerimi çok uzun süre kapattığımda gerilim yaralarımın tekrar açılmasına neden oluyordu" diyor. "Uykuya dalmaktan korkuyordum ve sürekli acı çekiyordum."Olaydan sonraki günlerde Laura, Faceland'deki doktoruyla iletişim halindeydi ve birkaç kez değerlendirme için geri dönmeyi teklif etti."Ağlıyordum, resmen yalvarıyordum: 'Beni böyle bırakamazsınız' diyordum."Ancak Faceland ona en iyi çözümün yaşadığı bölgedeki bir tedavi merkezine başvurmak olduğunu söyledi.Laura, İngiltere Sağlık Hizmetleri'ne (NHS) bağlı bir göz uzmanına yönlendirildi ve uzman, "fazla derinin" alındığını söyledi.Laura, ucuz bir şekilde geçirdiği ameliyatın masraflarını NHS'nin karşılaması konusunda ne düşünüyordu?"Kendimi suçlu hissediyorum... İnsanlar 'Bu senin kendi hatan' diye düşünecekler, ama neler olabileceğini bilseydim asla gitmezdim."

Faceland, Laura'nın şirket aleyhine yasal işlem başlattığı için konuyla ilgili ayrıntılı yorum yapamayacağını belirtiyor. İyi niyet göstergesi olarak, Faceland ile çalışan bağımsız bir şikayet komitesi Laura'ya 175 euro teklif etti, ancak Laura bu teklifi reddetti.Hastalar gözlerini kapatamıyorİngiltere'deki cerrahlar, son 12 ayda gözkapağı ameliyatı komplikasyonları yaşayan hastaların çoğunun yurtdışında tedavi gördüğünü söylüyor.BBC için yapılan bir ankete göre, yurtdışında yapılan işlemlerden sonra en sık karşılaşılan sorun, kişilerin gözlerini düzgün bir şekilde kapatamamaları oldu. Ankete İngiltere ve İrlanda'daki İngiliz Oküloplastik Cerrahi Derneği'nin (Bopss) 63 üyesi yanıt verdi.

Bopss yönetim kurulunda yer alan göz plastik cerrahisi uzmanı Colin Vize, "Göz kapağından çok fazla deri alınması tehlikelidir çünkü gözü dış etkenlere maruz bırakır" diye açıklıyor. "Düzeltme işlemi zor ve pahalı olabilir."Göz kapaklarını "bir çift perdeye" benzetiyor. Perdeleri açtığınızda bir kıvrım olması gerekiyor, böylece kapattığınızda göz küresini örtecek kadar deri kalıyor.Bopss üyelerinin bildirdiği yurtdışı işlemlerinden kaynaklanan diğer sorunlar arasında yara izi, gözlerde eşitsizlik ve yaraların açılması yer alıyor.Cerrahlar, İngiltere'de kayıtlı olmayan uygulayıcılar tarafından tedavi edildikten sonra komplikasyonlar yaşayan hastalar da gördüklerini söylüyorlar; bunlar arasında oturma odalarında gerçekleştirilen blefaroplasti ameliyatları da bulunuyor.'Görme yetimi kaybedeceğimden korktum'Caryn Harte, 2024 Noel Günü'nde uyandığında görmekte zorlanıyordu.Faceland'ın Amsterdam kliniğinde geçirdiği blefaroplasti ameliyatından günler sonra, şişmiş sol gözünden kan akıyordu ve her iki gözünün üzerindeki yaralar açılmaya başlamıştı."Biraz fazla deri yüzünden görme yetimi kaybedeceğimden çok korkmuştum" diyor.Caryn, Faceland'i aramanın bir anlamı olmadığını düşünerek doğrudan acil servise gitti, çünkü Faceland çok uzaktaydı.Doktorlar daha sonra görme yetisinin yerinde olacağına dair onu rahatlattılar, ancak yüzü ciddi şekilde enfeksiyon kapmıştı. Ona antibiyotik verildi ve düzenli hastane kontrollerine gitmesi gerekti.

BBC, Caryn'in yaşananları bildirmek için Faceland ile iki kez iletişime geçtiğini ve 12 gün sonra kısa bir yanıt aldığını gösteren e-postaları inceledi. Ardından birkaç e-posta daha gönderildi, ancak Caryn o zamandan beri şirketten haber almadığını söylüyor.Faceland, "tedavi sonrası süreçte onu desteksiz veya takipsiz bırakmadıklarını" savunuyor.Açıklamada, hastaların ekipleri tarafından yeterince desteklenmedikleri veya komplikasyonlar yaşadıkları için özür dileniyor.Caryn, Laura ve Nikita gibi, yurtdışında ucuz göz kapağı ameliyatı geçiren ve konuştuğumuz hastalar, en büyük şikayetlerinin yetersiz ameliyat sonrası bakım olduğunu söylüyorlar.Colin Vize, "Tipik bir blefaroplasti ameliyatı sonrası bakım, hastaya 7/24 sunulmalıdır" diyor. "Eğer cerrahınız yüzlerce kilometre uzaktaysa acil bakım sağlaması imkansızdır."Ayrıca hastaların, bazı durumlarda düşük maliyetlerin daha düşük standartlar anlamına gelebileceğinin farkında olmaları gerektiğini söylüyor.'Felaket reçetesi'Ameliyatından bir hafta sonra Nikita dikişlerini kendisi çıkardı. Ne yapması gerektiğini TikTok videoları izleyerek öğrenmişti."Kendinizi güçsüz hissediyorsunuz, sanki derinizden bir şey çekip çıkarıyormuşsunuz gibi" diyor.Faceland, hastaların dikişlerinin ne zaman alınacağı konusunda doktorlarına danışmaları gerektiğini ve dikişlerin nasıl alınacağına dair bilgi verildiğini belirtiyor. Nikita ise kendisine ameliyat sonrası bakım paketi veya talimat verilmediğini söylüyor.

Şirket ayrıca hastaların dikişlerini aldırmak için Faceland kliniğine geri dönebileceklerini söylüyor, ancak konuştuğumuz hiç kimse bunu yapmamıştı.Vize'ye göre, hastaların kendi dikişlerini çıkarmaları "felaket reçetesi" olabilir. Enfeksiyon riskini ve yaraların açılma olasılığını azaltmak için dikişlerin bir cerrah veya hemşire tarafından alınması gerektiğini söylüyor.Nikita, küçük bir yara izi dışında sonuçlarından genel olarak memnun, ancak diğer insanların da onun deneyimlerinden ders çıkarmasını ve riskleri tam olarak anlamasını istiyor."Param olsaydı ya da TikTok'taki yorumlara kulak asmasaydım, muhtemelen eve daha yakın bir yere giderdim ve bu kadar acele etmezdim" diyor.Yaklaşık iki yıl geçmesine rağmen Caryn'in sol gözüyle ilgili sorunları devam ediyor; bunlar arasında bulanık görme ve yara izi de bulunuyor.Laura ise her iki gözünün üzerinde ömür boyu kalacak yara izleri olabileceğinden endişe ediyor."Aslında düzeltilmesi gerekmeyen bir sorunu düzeltmeye çalıştım ve sonuç olarak ameliyat gerektiren daha büyük bir sorunla karşılaştım, ama ameliyat masraflarını karşılayamam" diyor. "Bu gerçekten sarsıcı."Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .