Vanlı Kara Haydar’ın eşinin videosu olay oldu - Son Dakika
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Vanlı Kara Haydar’ın eşinin videosu olay oldu

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Sosyal medyada “Vanlı Kara Haydar” adıyla bilinen Mehmet Fatih Tançalan, devleti ve kurumlarını aşağılama suçlamasıyla Muradiye’deki evine saat 03.00’te düzenlenen operasyonla yakalandı. 25 farklı adli olaya karıştığı belirlenen Tançalan’ın ters kelepçelenerek gözaltına alındığı anlar gündem olurken, TikTok fenomeni eşi Çağla Öz’ün geçmişte kurşunlanan güzellik merkeziyle ilgili ağlayarak çektiği video yeniden dolaşıma girdi.

Sosyal medyada “Vanlı Kara Haydar” lakabıyla tanınan Mehmet Fatih Tançalan, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve devlet organlarını alenen aşağılama suçlaması kapsamında düzenlenen gece operasyonuyla gözaltına alındı. 25 ayrı adli olaya karıştığı tespit edilen şüphelinin ters kelepçelendiği anlar kamuoyunda geniş yankı buldu.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlarla bağlantılı olarak Türk Ceza Kanunu hükümleri uyarınca soruşturma başlattı. Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen emniyet birimleri şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirdi.

GECE SAAT 03.00'TE MURADİYE'DE YAKALANDI

Daha önce 25 farklı adli olaya karıştığı saptanan Mehmet Fatih Tançalan, Van İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince takibe alındı. Şüpheli, gece saat 03.00 sıralarında Muradiye ilçesinde bulunan ikametine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltı işlemi sırasında evinden çıkarılan Tançalan’ın polis ekipleri tarafından ters kelepçe takılarak polis merkezine götürüldüğü anlara ait görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Vanlı Kara Haydar’ın eşinin videosu olay oldu

FENOMEN EŞİNİN VİDEOSU YENİDEN GÜNDEMDE

Operasyonun ardından, Tançalan’ın evlendiği TikTok fenomeni eşi Çağla Öz’ün geçmiş dönemde paylaştığı bir video yeniden dolaşıma girdi. Öz’ün, daha önce sahibi olduğu güzellik merkezinin kurşunlandığını belirterek ağladığı anlara ilişkin kaydedilen görüntülerin, gözaltı kararının ardından sosyal medya kullanıcıları tarafından tekrar paylaşıldığı görüldü.

Muradiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vanlı Kara Haydar’ın eşinin videosu olay oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Uğur Kart Uğur Kart:
    MURADİYE MAZOT KAÇAKÇILIĞININ MERKEZİ 3 0 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    kim bu yaaaa ? 0 0 Yanıtla
  • Mustafa Seçkin Mustafa Seçkin:
    dudaklar hiç hoş değil 0 0 Yanıtla
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