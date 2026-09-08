Makas açılıyor! Son seçim anketinde büyük sürpriz

Areda Survey tarafından ağustos ayında gerçekleştirilen son seçim araştırmasında parti oy oranları netleşti. 26-31 Ağustos tarihleri arasında tamamlanan çalışmanın sonuçlarına göre, seçmen tercihlerinde AK Parti birinci sıradaki yerini korurken, Yeni Parti ikinci, CHP ise üçüncü sırada yer aldı.

Türkiye gazetesi yazarı İsmail Kapan’ın köşesine taşıdığı araştırmada katılanlara “Bu pazar milletvekilliği genel seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusu yöneltildi.

PARTİLERİN OY DAĞILIMI NETLEŞTİ

Ağustos ayı araştırmasında elde edilen veriler doğrultusunda siyasi partilerin oy oranları şu şekilde sıralandı:

AK Parti: %35,0

Yeni Parti: %17,0

CHP: %11,1

DEM Parti: %9,8

MHP: %8,9

İyi Parti: %6,4

Anahtar Parti: %3,4

Zafer Partisi: %3,2

Yeniden Refah Partisi: %2,3

Kamuoyu araştırmasında diğer partilerin toplam oy payı içerisindeki dağılımları dikkat çekerken, seçmen eğilimlerinin önümüzdeki süreçteki seyri adli ve siyasi gündemle birlikte takip edilmeye devam ediyor.