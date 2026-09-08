Makas açılıyor! Son seçim anketinde büyük sürpriz
Areda Survey'in 26-31 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirdiği genel seçim anketinin sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. “Bu pazar seçim olsa” sorusunun yöneltildiği araştırmada AK Parti yüzde 35 ile zirvedeki yerini korurken, Yeni Parti yüzde 17 oy oranıyla ikinci, CHP ise yüzde 11,1 ile üçüncü sırada yer aldı.
Areda Survey tarafından ağustos ayında gerçekleştirilen son seçim araştırmasında parti oy oranları netleşti. 26-31 Ağustos tarihleri arasında tamamlanan çalışmanın sonuçlarına göre, seçmen tercihlerinde AK Parti birinci sıradaki yerini korurken, Yeni Parti ikinci, CHP ise üçüncü sırada yer aldı.
Türkiye gazetesi yazarı İsmail Kapan’ın köşesine taşıdığı araştırmada katılanlara “Bu pazar milletvekilliği genel seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusu yöneltildi.
PARTİLERİN OY DAĞILIMI NETLEŞTİ
Ağustos ayı araştırmasında elde edilen veriler doğrultusunda siyasi partilerin oy oranları şu şekilde sıralandı:
- AK Parti: %35,0
- Yeni Parti: %17,0
- CHP: %11,1
- DEM Parti: %9,8
- MHP: %8,9
- İyi Parti: %6,4
- Anahtar Parti: %3,4
- Zafer Partisi: %3,2
- Yeniden Refah Partisi: %2,3
Kamuoyu araştırmasında diğer partilerin toplam oy payı içerisindeki dağılımları dikkat çekerken, seçmen eğilimlerinin önümüzdeki süreçteki seyri adli ve siyasi gündemle birlikte takip edilmeye devam ediyor.
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