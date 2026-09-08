Üsküdar Belediyesi Başkanvekili seçimini AK Parti'nin adayı kazandı - Son Dakika
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Üsküdar Belediyesi Başkanvekili seçimini AK Parti'nin adayı kazandı

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Üsküdar Belediyesi'nde yeniden yapılan başkanvekili seçimi tamamlandı. AK Parti-MHP'nin adayı Dündar Ziya Gültekin ilk turda 21, ikinci turda 22 oy alırken; CHP-YENİ Parti'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya ilk turda 19, ikinci turda da 20 oy almıştı. Üçüncü turda da, Gültekin 23 oy alırken, Çetinkaya 19 oy aldı. Son turda ise 23 oy alan olan Gültekin başkanvekili seçilirken Çetinkaya 19 oy aldı. Böylece CHP'li belediye AK Parti'ye geçti.

İdare Mahkemesi kararıyla yenilenen Üsküdar Belediyesi Başkanvekilliği seçimini Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin kazandı. Dört tur süren ve muhalefet grubundan iki meclis üyesinin Cumhur İttifakı adayına oy vermesiyle dengelerin değiştiği seçim sonucunda Üsküdar Belediyesi AK Parti'ye geçti.

BELEDİYE ÇEVRESİNDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Yargı kararı sonrası yenilenen seçim öncesinde Üsküdar Belediyesi binası ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Emniyet güçlerinin görev yaptığı bölgede, meclis üyeleri ve görevlilerin salona girişleri kontrollü şekilde sağlandı. Meclis salonunda yapılan yoklamanın tamamlanmasıyla birlikte oy kullanma sürecine geçildi. Seçimde CHP ve Yeni Parti’nin ortak adayı Sibel Tan Çetinkaya ile Cumhur İttifakı’nın adayı Dündar Ziya Gültekin yarıştı.

Üsküdar Belediyesi Başkanvekili seçimini AK Parti'nin adayı kazandı

ADIM ADIM 4 TURLU OYLAMA YARIŞI

Oylamanın ilk turunda Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin 21 oy alırken, CHP ve Yeni Parti’nin ortak adayı Sibel Tan Çetinkaya 19 oy topladı; kullanılan 2 oy ise geçersiz sayıldı. İkinci tur oylamada geçersiz oy çıkmazken Gültekin 22, Çetinkaya ise 20 oya ulaştı.

MUHALEFET GRUBUNDAN FİRE

Üsküdar Belediye Meclisi'nde 21 CHP/Yeni Parti ve 21 Cumhur İttifakı üyesi bulunmasına rağmen, seçimin kaderini belirleyen kırılma üçüncü turda yaşandı. Üçüncü tur sonuçlarına göre Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin oy sayısını 23’e yükseltirken, CHP/Yeni Parti adayı 19 oyda kaldı. Bu tablo, CHP ve Yeni Parti grubundan iki meclis üyesinin oyunu Cumhur İttifakı adayına verdiğini gözler önüne serdi.

DÖRDÜNCÜ TURDA SONUÇ DEĞİŞMEDİ

Dördüncü ve son tur oylamasında da oy dağılımı korunarak sonuç kesinleşti. 23 oy alan AK Parti adayı Dündar Ziya Gültekin, Üsküdar Belediyesi Başkan Vekilliği seçimini kazanarak belediyenin yeni yönetimini üstlendi.

Üsküdar Belediyesi Başkanvekili seçimini AK Parti'nin adayı kazandı

DÜNDAR ZİYA GÜLTEKİN KİMDİR?

Dündar Ziya Gültekin, 1983 yılında İstanbul Üsküdar'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde öğrenim gördükten sonra Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu.

Siyasi hayatına 2002 yılında AK Parti Üsküdar Gençlik Kolları'nda başladı; 2002-2008 yılları arasında Gençlik Kolları'nda çeşitli görevler üstlendi. 2008-2012 yılları arasında AK Parti Üsküdar İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı'nı yürüttü. 4., 5. ve 6. dönemlerde (2012-2019) AK Parti Üsküdar İlçe Başkan Yardımcılığı görevini sürdürdü.

24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri ile 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri'nde Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanlığı yaptı. 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde meclis üyesi seçildi ve 2019-2025 yılları arasında Üsküdar Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekilliği görevini üstlendi. 14 ve 28 Mayıs 2023 Genel Seçimleri ile 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde SKM Başkan Vekilliği görevinde bulundu.

Gültekin, 2016-2024 yılları arasında 15 Temmuz Derneği Genel Sekreterliği görevini yürüttü.

Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Üsküdar Belediyesi, Yeni Parti, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üsküdar Belediyesi Başkanvekili seçimini AK Parti'nin adayı kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • 19321945 19321945:
    şaşırmadık her nedense. 28 7 Yanıtla
  • Burak ÖZSARAÇ Burak ÖZSARAÇ:
    şaka gibi ülkeyiz alana kadar uğraşıyorlar. 22 7 Yanıtla
  • bülent yılmaz bülent yılmaz:
    Allah sonumuzu hayr etsin firavunun döneminden beter hâle geldik. 20 7 Yanıtla
  • Mehmet mustafa koç Mehmet mustafa koç:
    aaaaaa hayret nasıl oldu ya halbuki ülkede adalet çok iyi işliyordu çook şaşırdık. Bence adelet en çokta adeletin başında olanlara lazım olcak. 18 7 Yanıtla
  • ppenguen20@gmail.com [email protected]:
    Helal olsun sağlam yerde Üsküdar 8 16 Yanıtla
    VillaUmut VillaUmut:
    Allah acil şifa versin size. 1 0
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