İlklerin iPhone\'u! Apple yıllardır yapmadığı ne varsa Duo\'da yaptı

Apple, yıllardır beklenen adımı iPhone Duo ile attı. Şirketin ilk katlanabilir telefonu olan cihaz, kapalıyken 5,4 inç, açıldığında ise 7,6 inçlik ekrana ulaşıyor. Apple, iç ekranı şimdiye kadar bir iPhone'da kullanılan en büyük ekran olarak tanımlıyor.

APPLE PENCIL İLK KEZ iPHONE'A GELİYOR

Duo ile birlikte iPhone tarihinde bir başka ilk daha yaşanacak. Cihaz, yıl içinde yayımlanacak destekle USB-C Apple Pencil ile kullanılabilecek. Kullanıcılar kalemi hem iç hem de dış ekranda not almak, çizim yapmak ve belgeler üzerinde işaretleme yapmak için kullanabilecek.

AYNI ANDA İKİ UYGULAMA AÇILABİLECEK

iOS 27'nin Duo'ya özel düzenlenen arayüzüyle Split View ilk kez iPhone'a geliyor. Telefon açıldığında iki farklı uygulama yan yana çalıştırılabilecek. Aynı uygulamanın iki penceresini açmak ve sık kullanılan uygulama çiftlerini kaydetmek de mümkün olacak.

FACE ID YOK, TOUCH ID GERİ DÖNDÜ

Duo'daki en şaşırtıcı tercihlerden biri ise biyometrik güvenlik tarafında. Apple, cihazda Face ID yerine yan düğmeye yerleştirilen Touch ID parmak izi sensörünü kullanıyor.

KAT İZİNE ÖZEL ÇÖZÜM

Katlanabilir telefonların en çok tartışılan noktalarından ekran kat izi için Apple, iç ekranda özel bir nano-texture kaplama kullanıyor. Şirket bu yapının yansıma ve parlamayı azaltırken kat izinin görünürlüğünü de minimuma indirdiğini belirtiyor.

MENTEŞENİN ÜRETİMİNDE YAPAY ZEKA

Duo'nun menteşe sistemi de dikkat çekici bir üretim sürecinden geçiyor. Apple'ın açıklamasına göre üretimde yapay zeka algoritmaları, lazer tarama ve 3D baskı tekniklerinden yararlanılarak her menteşenin gövdeyle hassas biçimde eşleşmesi sağlanıyor.

AÇILDIĞINDA EN İNCE iPHONE

Apple, Duo'nun açıldığında şirketin bugüne kadar ürettiği en ince iPhone olduğunu da açıkladı. Böylece cihaz hem en büyük iPhone ekranı hem de açıldığında en ince iPhone unvanını aynı anda taşıyor.

KAMERADA KATLANABİLİR TASARIM AVANTAJI

Katlanabilir yapı kameraya da farklı kullanım biçimleri getiriyor. Kullanıcı, arka kamerayla çekim yaparken dış ekranı karşısındaki kişiye önizleme ekranı olarak gösterebiliyor. Böylece yüksek çözünürlüklü arka kameralar selfie çekimlerinde de kullanılabiliyor.

TÜRKİYE FİYATI 229 BİN 999 TL'DEN BAŞLIYOR

Apple'ın ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo'nun Türkiye satış fiyatı da belli oldu. Cihazın 256 GB'lık versiyonu 229 bin 999 TL, 512 GB'lık modeli 246 bin 999 TL, 1 TB'lık modeli 280 bin 999 TL, 2 TB'lık modeli ise 335 bin 999 TL fiyat etiketiyle satışa sunulacak. iPhone Duo için ön siparişler 16 Ekim saat 15.00'te başlayacak, cihaz 23 Ekim'de satışa çıkacak.