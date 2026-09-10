İlklerin iPhone'u! Apple yıllardır yapmadığı ne varsa Duo'da yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İlklerin iPhone'u! Apple yıllardır yapmadığı ne varsa Duo'da yaptı

İlklerin iPhone\'u! Apple yıllardır yapmadığı ne varsa Duo\'da yaptı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Apple'ın dün akşam gerçekleşen lansmanda tanıttığı iPhone Duo, şirketin “ilklerin telefonu” olarak öne çıktı. Apple'ın ilk katlanabilir iPhone'u olan cihaz; açıldığında 7,6 inçle şimdiye kadarki en geniş ve en ince iPhone olurken Apple Pencil desteği, iki uygulamayı yan yana çalıştırma, ekran altı FaceTime kamerası ve yan tuşa entegre Touch ID gibi dikkat çeken yenilikleri de beraberinde getirdi.

Apple, yıllardır beklenen adımı iPhone Duo ile attı. Şirketin ilk katlanabilir telefonu olan cihaz, kapalıyken 5,4 inç, açıldığında ise 7,6 inçlik ekrana ulaşıyor. Apple, iç ekranı şimdiye kadar bir iPhone'da kullanılan en büyük ekran olarak tanımlıyor.

APPLE PENCIL İLK KEZ iPHONE'A GELİYOR

Duo ile birlikte iPhone tarihinde bir başka ilk daha yaşanacak. Cihaz, yıl içinde yayımlanacak destekle USB-C Apple Pencil ile kullanılabilecek. Kullanıcılar kalemi hem iç hem de dış ekranda not almak, çizim yapmak ve belgeler üzerinde işaretleme yapmak için kullanabilecek.

İlklerin iPhone'u! Apple yıllardır yapmadığı ne varsa Duo'da yaptı

AYNI ANDA İKİ UYGULAMA AÇILABİLECEK

iOS 27'nin Duo'ya özel düzenlenen arayüzüyle Split View ilk kez iPhone'a geliyor. Telefon açıldığında iki farklı uygulama yan yana çalıştırılabilecek. Aynı uygulamanın iki penceresini açmak ve sık kullanılan uygulama çiftlerini kaydetmek de mümkün olacak.

FACE ID YOK, TOUCH ID GERİ DÖNDÜ

Duo'daki en şaşırtıcı tercihlerden biri ise biyometrik güvenlik tarafında. Apple, cihazda Face ID yerine yan düğmeye yerleştirilen Touch ID parmak izi sensörünü kullanıyor.

İlklerin iPhone'u! Apple yıllardır yapmadığı ne varsa Duo'da yaptı

KAT İZİNE ÖZEL ÇÖZÜM

Katlanabilir telefonların en çok tartışılan noktalarından ekran kat izi için Apple, iç ekranda özel bir nano-texture kaplama kullanıyor. Şirket bu yapının yansıma ve parlamayı azaltırken kat izinin görünürlüğünü de minimuma indirdiğini belirtiyor.

MENTEŞENİN ÜRETİMİNDE YAPAY ZEKA

Duo'nun menteşe sistemi de dikkat çekici bir üretim sürecinden geçiyor. Apple'ın açıklamasına göre üretimde yapay zeka algoritmaları, lazer tarama ve 3D baskı tekniklerinden yararlanılarak her menteşenin gövdeyle hassas biçimde eşleşmesi sağlanıyor.

İlklerin iPhone'u! Apple yıllardır yapmadığı ne varsa Duo'da yaptı

AÇILDIĞINDA EN İNCE iPHONE

Apple, Duo'nun açıldığında şirketin bugüne kadar ürettiği en ince iPhone olduğunu da açıkladı. Böylece cihaz hem en büyük iPhone ekranı hem de açıldığında en ince iPhone unvanını aynı anda taşıyor.

KAMERADA KATLANABİLİR TASARIM AVANTAJI

Katlanabilir yapı kameraya da farklı kullanım biçimleri getiriyor. Kullanıcı, arka kamerayla çekim yaparken dış ekranı karşısındaki kişiye önizleme ekranı olarak gösterebiliyor. Böylece yüksek çözünürlüklü arka kameralar selfie çekimlerinde de kullanılabiliyor.

İlklerin iPhone'u! Apple yıllardır yapmadığı ne varsa Duo'da yaptı

TÜRKİYE FİYATI 229 BİN 999 TL'DEN BAŞLIYOR

Apple'ın ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo'nun Türkiye satış fiyatı da belli oldu. Cihazın 256 GB'lık versiyonu 229 bin 999 TL, 512 GB'lık modeli 246 bin 999 TL, 1 TB'lık modeli 280 bin 999 TL, 2 TB'lık modeli ise 335 bin 999 TL fiyat etiketiyle satışa sunulacak. iPhone Duo için ön siparişler 16 Ekim saat 15.00'te başlayacak, cihaz 23 Ekim'de satışa çıkacak.

Teknoloji, Ekonomi, Iphone, Apple, Son Dakika

Son Dakika iPhone İlklerin iPhone'u! Apple yıllardır yapmadığı ne varsa Duo'da yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Borsa İstanbul’da manipülasyon soruşturmasında bySerez paylaşımları nedeniyle 4 gözaltı Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturmasında bySerez paylaşımları nedeniyle 4 gözaltı
Gemi faciasında insanları böyle kurtarmaya çalıştı Görüntüler günler sonra ortaya çıktı Gemi faciasında insanları böyle kurtarmaya çalıştı! Görüntüler günler sonra ortaya çıktı
Üç büyükşehirde okul servisi ücretleri belli oldu Fiyatlar cep yakıyor Üç büyükşehirde okul servisi ücretleri belli oldu! Fiyatlar cep yakıyor
Tayland’da anaokulunda silahlı saldırı Bir öğretmen hayatını kaybetti Tayland'da anaokulunda silahlı saldırı! Bir öğretmen hayatını kaybetti
Yanan evden cansız bedenleri çıkarılan çiftle ilgili korkunç gerçek Yanan evden cansız bedenleri çıkarılan çiftle ilgili korkunç gerçek
İmamın karısı müezzinin kapısına dayandı: Eşin ateşini söndürememiş, otobana çık İmamın karısı müezzinin kapısına dayandı: Eşin ateşini söndürememiş, otobana çık
İTÜ’deki yangının nedeni belli oldu Rektörlükten ilk açıklama İTÜ'deki yangının nedeni belli oldu! Rektörlükten ilk açıklama
Şanlıurfa’da katliam kaza: 4 ölü, 2 ağır yaralı Şanlıurfa’da katliam kaza: 4 ölü, 2 ağır yaralı
Kılıçdaroğlu Anıtkabir’de Yanında üç büyükşehir belediye başkanı vardı Kılıçdaroğlu Anıtkabir'de! Yanında üç büyükşehir belediye başkanı vardı
İsveç, ülkeyi terk eden göçmenlere 37 bin dolar ödeyecek İsveç, ülkeyi terk eden göçmenlere 37 bin dolar ödeyecek
Eski ilçe başkanı evinde vurulmuş halde bulundu Durumu kritik Eski ilçe başkanı evinde vurulmuş halde bulundu! Durumu kritik
İdlib’de mühimmat deposunda patlama: 8 yaralı İdlib’de mühimmat deposunda patlama: 8 yaralı
Günler sonra ortaya çıktı Serdal Adalı polislerin teklifini elinin tersiyle itmiş Günler sonra ortaya çıktı! Serdal Adalı polislerin teklifini elinin tersiyle itmiş

08:45
Real Madrid’i karıştıracak Arda Güler-Mourinho iddiası Sebebini duyurdular
Real Madrid'i karıştıracak Arda Güler-Mourinho iddiası! Sebebini duyurdular
08:34
6 dakika yetti Galatasaray taraftarı yıldız isim için “Gönderilsin“ diyor
6 dakika yetti! Galatasaray taraftarı yıldız isim için "Gönderilsin" diyor
08:27
İzlemeyenler bin pişman Dün gece ortalık yandı
İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık yandı
08:19
Sporting-Galatasaray maçı bitti, ülke puanı güncellendi İşte Türkiye’nin Hollanda ile arasındaki fark
Sporting-Galatasaray maçı bitti, ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin Hollanda ile arasındaki fark
08:12
Bu takımın şakası yok İlk maçtan dinlene dinlene gol attılar
Bu takımın şakası yok! İlk maçtan dinlene dinlene gol attılar
08:01
Okan Buruk penaltı kararına çılgına döndü: O... çocukları
Okan Buruk penaltı kararına çılgına döndü: O... çocukları
07:58
Apple’dan lansman sonrası sürpriz karar Eski iPhone’lara zam geldi
Apple'dan lansman sonrası sürpriz karar! Eski iPhone'lara zam geldi
06:58
Otelde basılan iş insanı için vahim iddia: Para karşılığı çocuklarla birlikte oluyor
Otelde basılan iş insanı için vahim iddia: Para karşılığı çocuklarla birlikte oluyor
06:41
Vanlı Kara Haydar’ın eşi Çağla Öz gözaltına alındı
Vanlı Kara Haydar’ın eşi Çağla Öz gözaltına alındı
06:27
Yunanistan’dan Ankara’yı kızdıracak çıkış: Gerekirse müdahale ederiz
Yunanistan'dan Ankara'yı kızdıracak çıkış: Gerekirse müdahale ederiz
06:19
Erdoğan’la sürpriz görüşme sonrası bomba kulis Mansur Yavaş kararını verdi
Erdoğan'la sürpriz görüşme sonrası bomba kulis! Mansur Yavaş kararını verdi
23:56
Galatasaray iyi başladığı müsabakada devamını getiremedi
Galatasaray iyi başladığı müsabakada devamını getiremedi
23:23
Bakan Şimşek’ten hayat pahalılığı mesajı: Cumhurbaşkanı Erdoğan bizi görevlendirdi, tavizsiz devam edeceğiz
Bakan Şimşek'ten hayat pahalılığı mesajı: Cumhurbaşkanı Erdoğan bizi görevlendirdi, tavizsiz devam edeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2026 09:04:11. #.0.2#
SON DAKİKA: İlklerin iPhone'u! Apple yıllardır yapmadığı ne varsa Duo'da yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement