6 dakika yetti! Galatasaray taraftarı yıldız isim için "Gönderilsin" diyor - Son Dakika
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6 dakika yetti! Galatasaray taraftarı yıldız isim için "Gönderilsin" diyor

6 dakika yetti! Galatasaray taraftarı yıldız isim için "Gönderilsin" diyor
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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Sporting'e 3-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çeken isim İlkay Gündoğan oldu. 84. dakikada Yunus Akgün'ün yerine oyuna giren deneyimli futbolcunun kısa süredeki etkisiz performansı sonrası taraftarlar, “Artık takımdan ayrılmanın zamanı geldi” ve “Gönderilsin” şeklinde yorumlarda bulundu.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Sporting ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 3-1 mağlup ayrılarak Devler Ligi'ne puansız başladı. Karşılaşmanın ardından takımın performansı tartışılırken eleştirilerin yöneldiği isimlerden biri İlkay Gündoğan oldu.

6 dakika yetti! Galatasaray taraftarı yıldız isim için

84. DAKİKADA OYUNA GİRDİ

Teknik direktör Okan Buruk, karşılaşmanın 84. dakikasında Yunus Akgün'ü kenara alarak İlkay Gündoğan'ı sahaya sürdü. Son bölümde takımına katkı sağlaması beklenen deneyimli orta saha, oyunda kaldığı sürede beklenen etkiyi gösteremedi.

TARAFTARLAR İLKAY'A TEPKİ GÖSTERDİ

Sporting karşısındaki 3-1'lik mağlubiyetin ardından İlkay Gündoğan'ın performansına yönelik sert yorumlar yapıldı. Bazı taraftarlar deneyimli futbolcu için “Artık takımdan ayrılmanın zamanı geldi” ve “Gönderilsin” ifadelerini kullandı.

SON İDMANDAKİ GÖRÜNTÜSÜ DE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

İlkay Gündoğan, Sporting karşılaşması öncesinde gerçekleştirilen son antrenmanda da dikkat çekmişti. Deneyimli futbolcunun topun üzerine oturarak bir süre dalıp gitmesi objektiflere yansımıştı. İlkay, Süper Lig'in ilk 4 haftasında da süre alamamıştı. Sporting karşılaşmasında 84. dakikada oyuna dahil olan yıldız futbolcu, bu sezon ilk kez sahaya çıktı.

6 dakika yetti! Galatasaray taraftarı yıldız isim için

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    Yorumlar (2)

  • DORUĞUN GERZESİ DORUĞUN GERZESİ:
    6 dakikada adam ne yapsın adam düzenli oynamıyor bide laf ediliyor ya şaşıyorum 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: 6 dakika yetti! Galatasaray taraftarı yıldız isim için "Gönderilsin" diyor - Son Dakika
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