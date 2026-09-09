Tayland'da anaokulunda silahlı saldırı! Bir öğretmen hayatını kaybetti
Tayland'ın doğusundaki anaokulunda düzenlenen silahlı saldırıda bir öğretmen hayatını kaybetti. Saldırganın, hayatını kaybeden öğretmenin eşi olduğu değerlendiriliyor.
Tayland'ın doğusundaki anaokulunda düzenlenen silahlı saldırıda bir öğretmen yaşamını yitirdi.
SABAH SAATLERİNDE ANAOKULUNA DEHŞET! ÖĞRETMEN ÖLDÜ
Tayland'ın Chonburi kenti yönetiminden yapılan açıklamaya göre, kente bağlı Nongplalai Belediyesi Anaokulunda sabah saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırıda anaokulunda görev yapan bir öğretmen yaşamını yitirirken, 44 öğrenci ve 3 öğretmen güvenli şekilde olay yerinden tahliye edildi.
SALDIRGAN, ÖĞRETMENİN EŞİ ÇIKTI
Öldürülen öğretmenin eşi olduğu değerlendirilen saldırgan olay yerinden kaçtı.
Saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Tayland'da anaokulunda silahlı saldırı! Bir öğretmen hayatını kaybetti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?