Usta oyuncuya büyük vefasızlık! Son yolculuğuna bir avuç insan uğurladı - Son Dakika
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Usta oyuncuya büyük vefasızlık! Son yolculuğuna bir avuç insan uğurladı

Usta oyuncuya büyük vefasızlık! Son yolculuğuna bir avuç insan uğurladı
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Çok sayıda dizide rol alan usta oyuncu İlhami Adsal, tedavi gördüğü Çanakkale'de hayatını kaybetti. Lapseki ilçesine bağlı Suluca köyünde düzenlenen cenaze törenine sanat dünyasından katılım olmaması dikkat çekti. Usta sanatçı bir avuç insan eşliğinde dualarla toprağa verildi.

Akasya Durağı, Arka Sokaklar ve Kurtlar Vadisi Pusu gibi popüler dizilerdeki rolleriyle tanınan usta oyuncu İlhami Adsal, Çanakkale’de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Suluca köyünde düzenlenen cenaze törenine sanat dünyasından katılımın olmaması vefasızlık olarak nitelendirildi.

Çok sayıda film ve dizide rol alan usta oyuncu İlhami Adsal, bir süredir tedavi gördüğü Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde dün gece yaşamını yitirdi. Adsal’ın cenazesi, son yolculuğuna uğurlanmak üzere Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Suluca köyüne getirildi.

Usta oyuncuya büyük vefasızlık! Son yolculuğuna bir avuç insan uğurladı

SANAT DÜNYASINDAN KİMSE KATILMADI

Suluca köyünde düzenlenen cenaze töreninde gözler Adsal'ın uzun yıllar birlikte mesai harcadığı meslektaşlarını aradı. Sanat dünyasından katılımın olmadığı törende, usta oyuncuyu yalnızca bir avuç seveni ve yakınları son yolculuğuna uğurladı. Kılınan cenaze namazının ardından İlhami Adsal, köy mezarlığında toprağa verildi.

Usta oyuncuya büyük vefasızlık! Son yolculuğuna bir avuç insan uğurladı

BİRÇOK UNUTULMAZ PROJEDE YER ALMIŞTI

Sanat hayatı boyunca Türk televizyon ve sinema tarihine geçen pek çok yapımda rol alan İlhami Adsal; Akasya Durağı, Arka Sokaklar, Doktorlar, Küçük Kadınlar, Kurtlar Vadisi Pusu, Güllerin Savaşı ve Börü gibi projelerdeki performanslarıyla hafızalarda yer edinmişti.

Çanakkale, Magazin, Lapseki, Suluca, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Usta oyuncuya büyük vefasızlık! Son yolculuğuna bir avuç insan uğurladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Hikmet KÖKÇAN Hikmet KÖKÇAN:
    Kilisede olsa giderdiler 1 0 Yanıtla
  • Mehmet Ali Karatay Mehmet Ali Karatay:
    bir insan nasıl sevildiğini anlamk için ya düğününde cenazesinde belli olur 0 0 Yanıtla
  • 508672.Ss 508672.Ss:
    ne bekliyordunuz ki. 3 günlük menfaat dünyasında 0 0 Yanıtla
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