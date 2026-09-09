İmamın karısı müezzinin kapısına dayandı: Eşin ateşini söndürememiş, otobana çık - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İmamın karısı müezzinin kapısına dayandı: Eşin ateşini söndürememiş, otobana çık

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küçükçekmece'deki bir camide cuma yardımlarının usulsüz kaydedildiğini öne sürerek şikayette bulunan müezzin, imamın yumruklu saldırısına uğradı. Olayın yankıları sürerken imamın yakınlarının müezzinin kapısına dayandığı görüntüler ortaya çıktı.

İstanbul Küçükçekmece’deki Hz. Ebubekir Camii'nde toplanan cuma yardımlarının usulüne uygun kaydedilmediğini belirterek şikâyette bulunan müezzin Ferdi Bıyıkoğlu, cami imamı İsmail A. tarafından darp edildi. Olayın ardından imamın yakınlarının müezzinin evine dayanarak ağır hakaretler yağdırdığı anlar da ortaya çıktı.

Küçükçekmece Hz. Ebubekir Camii’nde görevli müezzin Ferdi Bıyıkoğlu (42), cuma namazlarında vatandaşlardan toplanan yardımların usulüne uygun kaydedilmediğini ve müftülük kayıtlarıyla uyuşmadığını fark etti. Durumu yetkili mercilere şikayet eden Bıyıkoğlu ile cami imamı İsmail A. (52) arasında gerginlik tırmandı.

"BİZİM DÜZENİMİZİ BOZAMAZSIN" DEYİP YUMRUKLADI

Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda, şikâyetin ardından ikili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İmam İsmail A., müezzin Ferdi Bıyıkoğlu’na saldırdı. Yaşanan dehşet anlarını anlatan müezzinin eşi Ebru Bıyıkoğlu, olayın şeffaflık ısrarı yüzünden çıktığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Eşim 'Her şey usulüne göre panoya asılacak' deyince imam 'Bizim düzenimizi bozamazsın' diyerek yumrukladı. Saldırılar bununla da sınırlı kalmadı; aynı gün karakolun önünde de 5 kişi eşimi yerlerde sürükleyerek darp etti."

KAPISINA DAYANDILAR

Olayınn yankıları sürerken, skandala ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Kavgadan hemen önce imamın eşi ve annesinin müezzinin evine dayandığı anlar anbean kaydedildi. Kapı önünde çekilen görüntülerde, kadınların müezzinin eşine yönelik "O***spu... Eşin ateşini söndürememiş, otobana çık" şeklinde ağır hakaretler ve sözlü tacizlerde bulunduğu duyuldu.

Küçükçekmece, Müezzin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmamın karısı müezzinin kapısına dayandı: Eşin ateşini söndürememiş, otobana çık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • kacmazkadir748@gmail.com [email protected]:
    diyanet başta olmak üzere bütün dini kurumlar cemaatler yardım dernekleri vs tamamı denetimden geçmelidir.inşallah sıra onlarada gelecek 11 0 Yanıtla
  • Necati Kaya Necati Kaya:
    Şaşırdıkmı,hayır.Belki kendisi denemiştır. Tavsiye o nedenledir. 6 1 Yanıtla
  • Abdullah Polat Abdullah Polat:
    el hayâ 4 0 Yanıtla
  • yilmaz yilmaz yilmaz yilmaz:
    Hangisi hangisini dikmiş 0 1 Yanıtla
  • yilmaz yilmaz yilmaz yilmaz:
    Hangisi hangisini sihmiş 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurşun 12 yaşındaki Abbas’ın hayallerini vurdu Daha 2 hafta olmuştu Kurşun 12 yaşındaki Abbas'ın hayallerini vurdu! Daha 2 hafta olmuştu
Interpol kırmızı bültenle arıyordu Suç makinesi Türkiye’de yakalandı Interpol kırmızı bültenle arıyordu! Suç makinesi Türkiye'de yakalandı
Rüşvet davasında sanıklara beraat Karar öncesi sözleri dikkat çekti Rüşvet davasında sanıklara beraat! Karar öncesi sözleri dikkat çekti
Türkiye İspanya ve Fransa’ya dört yangın söndürme uçağı gönderdi Türkiye İspanya ve Fransa'ya dört yangın söndürme uçağı gönderdi
Altında tarihi hareket Daha önce sadece iki kez yaşanmıştı Altında tarihi hareket! Daha önce sadece iki kez yaşanmıştı
Okan Buruk’tan savunmaya neşter Sporting maçında sürpriz değişiklik Okan Buruk'tan savunmaya neşter! Sporting maçında sürpriz değişiklik
Üsküdar’da gergin dakikalar Seçim bitti, AK Partililer belediye binasına koştu Üsküdar'da gergin dakikalar! Seçim bitti, AK Partililer belediye binasına koştu
İngiltere kraliyet ailesi karıştı Sarayın kapısından giremeyecekler İngiltere kraliyet ailesi karıştı! Sarayın kapısından giremeyecekler
Sahilde genç kızın gizlice fotoğrafını çekti Fark edilince bakın ne yaptı Sahilde genç kızın gizlice fotoğrafını çekti! Fark edilince bakın ne yaptı

12:53
Kılıçdaroğlu Anıtkabir’de Yanında üç büyükşehir belediye başkanı vardı
Kılıçdaroğlu Anıtkabir'de! Yanında üç büyükşehir belediye başkanı vardı
12:50
Şanlıurfa’da katliam kaza: 4 ölü, 2 ağır yaralı
Şanlıurfa’da katliam kaza: 4 ölü, 2 ağır yaralı
12:00
Yanan evden cansız bedenleri çıkarılan çiftle ilgili korkunç gerçek
Yanan evden cansız bedenleri çıkarılan çiftle ilgili korkunç gerçek
11:52
Antalya’daki orman yangınında dumandan etkilenen vatandaş hayatını kaybetti
Antalya'daki orman yangınında dumandan etkilenen vatandaş hayatını kaybetti
11:47
Ürdün’deki ABD üssü cehennemi yaşadı İran 4 farkı füzeyi aynı anda ateşledi
Ürdün'deki ABD üssü cehennemi yaşadı! İran 4 farkı füzeyi aynı anda ateşledi
11:40
Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten ’Kara Haydar’ açıklaması
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten 'Kara Haydar' açıklaması
11:17
Skandal görüntüler sonrası harekete geçildi Bir Haydar daha gözaltına alındı
Skandal görüntüler sonrası harekete geçildi! Bir Haydar daha gözaltına alındı
10:33
Antalya Belediye Başkanvekili Özdemir’in pehlivanlara moral ziyareti olay oldu
Antalya Belediye Başkanvekili Özdemir'in pehlivanlara moral ziyareti olay oldu
10:23
Filenin Sultanları’nın şampiyonluk ödülü değişti İşte nedeni
Filenin Sultanları'nın şampiyonluk ödülü değişti! İşte nedeni
10:20
Gemi faciasında insanları böyle kurtarmaya çalıştı Görüntüler günler sonra ortaya çıktı
Gemi faciasında insanları böyle kurtarmaya çalıştı! Görüntüler günler sonra ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2026 13:02:16. #.0.3#
SON DAKİKA: İmamın karısı müezzinin kapısına dayandı: Eşin ateşini söndürememiş, otobana çık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement