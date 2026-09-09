Şanlıurfa’da katliam kaza: 4 ölü, 2 ağır yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şanlıurfa’da katliam kaza: 4 ölü, 2 ağır yaralı

Şanlıurfa’da katliam kaza: 4 ölü, 2 ağır yaralı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde hafif ticari aracın kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise ağır yaralandı.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde hafif ticari aracın kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise ağır yaralandı.

Şanlıurfa’da katliam kaza: 4 ölü, 2 ağır yaralı

KAMYONA ÇARPTI

Edinilen bilgiye göre kaza, Bozova -Şanlıurfa karayolunun Bozova ilçesi yakınlarında yaşandı. Levent Çerçi'nin (41) kullandığı 27 APV 283 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç, sürücünün öğrenilemeyen 63 ALA 126 plakalı Mercedes marka kamyona arkadan çarptı. 

Şanlıurfa’da katliam kaza: 4 ölü, 2 ağır yaralı

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen Volkswagen marka hafif ticari aracın sürücüsü Levent Çerçi olay yerinde hayatını kaybederken 5 kişi ise ağır yaralandı. İhbarla adrese gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Bozova Devlet Hastanesine götürdü. 

Burada tedavi altına alınan yaralılardan Fatma Çerçi (36) Mustafa Çerçi (15) ve Büşra Çerçi (12) de kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Şanlıurfa’da katliam kaza: 4 ölü, 2 ağır yaralı

KAMYON SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

Kamyon sürücüsü gözaltına alınırken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Şanlıurfa’da katliam kaza: 4 ölü, 2 ağır yaralı
Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Şanlıurfa, Gözaltı, Trafik, Bozova, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa’da katliam kaza: 4 ölü, 2 ağır yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Berdeser Berdeser:
    Üzücü bir olay. Allah rahmet eylesin. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurşun 12 yaşındaki Abbas’ın hayallerini vurdu Daha 2 hafta olmuştu Kurşun 12 yaşındaki Abbas'ın hayallerini vurdu! Daha 2 hafta olmuştu
Interpol kırmızı bültenle arıyordu Suç makinesi Türkiye’de yakalandı Interpol kırmızı bültenle arıyordu! Suç makinesi Türkiye'de yakalandı
Rüşvet davasında sanıklara beraat Karar öncesi sözleri dikkat çekti Rüşvet davasında sanıklara beraat! Karar öncesi sözleri dikkat çekti
Türkiye İspanya ve Fransa’ya dört yangın söndürme uçağı gönderdi Türkiye İspanya ve Fransa'ya dört yangın söndürme uçağı gönderdi
Altında tarihi hareket Daha önce sadece iki kez yaşanmıştı Altında tarihi hareket! Daha önce sadece iki kez yaşanmıştı
Okan Buruk’tan savunmaya neşter Sporting maçında sürpriz değişiklik Okan Buruk'tan savunmaya neşter! Sporting maçında sürpriz değişiklik
Üsküdar’da gergin dakikalar Seçim bitti, AK Partililer belediye binasına koştu Üsküdar'da gergin dakikalar! Seçim bitti, AK Partililer belediye binasına koştu

12:53
Kılıçdaroğlu Anıtkabir’de Yanında üç büyükşehir belediye başkanı vardı
Kılıçdaroğlu Anıtkabir'de! Yanında üç büyükşehir belediye başkanı vardı
12:08
İmamın karısı müezzinin kapısına dayandı: Eşin ateşini söndürememiş, otobana çık
İmamın karısı müezzinin kapısına dayandı: Eşin ateşini söndürememiş, otobana çık
12:00
Yanan evden cansız bedenleri çıkarılan çiftle ilgili korkunç gerçek
Yanan evden cansız bedenleri çıkarılan çiftle ilgili korkunç gerçek
11:52
Antalya’daki orman yangınında dumandan etkilenen vatandaş hayatını kaybetti
Antalya'daki orman yangınında dumandan etkilenen vatandaş hayatını kaybetti
11:47
Ürdün’deki ABD üssü cehennemi yaşadı İran 4 farkı füzeyi aynı anda ateşledi
Ürdün'deki ABD üssü cehennemi yaşadı! İran 4 farkı füzeyi aynı anda ateşledi
11:40
Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten ’Kara Haydar’ açıklaması
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten 'Kara Haydar' açıklaması
10:20
Gemi faciasında insanları böyle kurtarmaya çalıştı Görüntüler günler sonra ortaya çıktı
Gemi faciasında insanları böyle kurtarmaya çalıştı! Görüntüler günler sonra ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2026 13:03:11. #.0.2#
SON DAKİKA: Şanlıurfa’da katliam kaza: 4 ölü, 2 ağır yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement