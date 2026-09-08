Bir kentimizi ayağa kaldıran görüntü! Ekipler anında tepesine bindi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde elinde Kalaşnikof görünümlü plastik oyuncak tüfekle sokaklarda dolaşan bir kişi, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Çevredeki vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe neden olan olayla ilgili adli işlem başlatıldı.

Olay, Manavgat'ın yoğun turist çeken Çolaklı Turizm Merkezi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Sokakta elinde uzun namlulu silah bulunan bir kişiyi gören çevredekiler, durumu vakit kaybetmeden jandarma birimlerine bildirdi.

KAMERALAR TEK TEK İNCELENDİ

İhbar üzerine harekete geçen Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını mercek altına aldı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelinin kimliği ve bulunduğu adres kısa sürede tespit edildi. Düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alınan şahsın elindeki silahın gerçeğiyle ayırt edilmesi güç plastik bir oyuncak olduğu ortaya çıktı.

HER ŞEY ANBEAN KAYIT ALTINDA

Şüphelinin, yayaların ve çevredeki vatandaşların bulunduğu sokakta elindeki oyuncak tüfekle rahat tavırlarla yürüdüğü anlar çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi. Emniyete götürülen şüpheli hakkında kamuoyunda korku ve panik yaratmak hususları da dikkate alınarak adli işlem başlatıldığı öğrenildi.