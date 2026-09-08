Alevlerle mücadele sürüyor: Antalya-Isparta yolu trafiğe kapatıldı - Son Dakika
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Alevlerle mücadele sürüyor: Antalya-Isparta yolu trafiğe kapatıldı

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Antalya'nın Aksu ilçesinde dünden bu yana devam eden orman yangınını söndürme çalışmaları devam ederken alevlerin ulaştığı Antalya-Isparta yolu çift yönlü araç trafiğine kapatıldı. Alevler yerleşim yerlerine ulaşırken, 254 ev tahliye edildi.

Antalya'nın Aksu ilçesindeki orman yangınına müdahale sürerken, rüzgarın yön değiştirmesi nedeniyle alevler Antalya- Isparta yoluna dayandı. Ekipler alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtulurken, Antalya-Isparta yolu çift yönlü araç trafiğine kapatıldı.

YANGIN, MAHALLEYE DAYANDI

Antalya'nın Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde başlayan yangında ekiplerin söndürme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Yangının 24. saatinde rüzgarın yön değiştirmesi ile birlikte hareketli dakikalar yaşandı. Ters yönde esmeye başlayan rüzgarın şiddetini de arttırması ile birlikte alevler söndürme ekiplerinin koordine edildiği Yeşilkaraman Mahallesi'ne dayandı.

Alevlerle mücadele sürüyor: Antalya-Isparta yolu trafiğe kapatıldı

ISPARTA YOLU KAPATILDI

Mahalleyi saran alevler nedeniyle bölgede bulunan görevliler ve vatandaşlar tahliye edildi. Alevlerin evlerine doğru ilerlediğini gören bazı vatandaşlar gözyaşlarına boğuldu. Bir vatandaş alevler karşısında sinir krizi geçirip yere yığıldı.

Alevlerle mücadele sürüyor: Antalya-Isparta yolu trafiğe kapatıldı

Hızla ilerleyen alevler Antalya-Isparta yoluna dayandı. Ekipler ve vatandaşlar alevlerin evlere sıçramaması için büyük çaba sarf etti. Yangının yolun karşı tarafına sıçramaması için çalışma yapan ekipler alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtuldu.

Alevlerle mücadele sürüyor: Antalya-Isparta yolu trafiğe kapatıldı

Çalışmalara 5 uçak ve 10'dan fazla helikopterin yanı sıra 110 arazöz ve 600'ün üzerinde personel katılıyor. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Alevlerle mücadele sürüyor: Antalya-Isparta yolu trafiğe kapatıldı

İKİ İLÇEDE 254 EV TAHLİYE EDİLDİ

Yangın nedeniyle Aksu ilçesindeki Yeşilkaraman Mahallesi'nde 40, Karaöz Mahallesi'nde 10, Yumuk Mahallesi'nde 29 hane ve 18 ahır, Kepez ilçesindeki Çamlıca Mahallesi'nde de 175 hane tahliye edildi. Bölgede hayvan tahliyelerine yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

Alevlerle mücadele sürüyor: Antalya-Isparta yolu trafiğe kapatıldı

YANGINDAN 8 KİŞİ ETKİLENDİ

Yangından 8 vatandaş etkilendi. 2 kişi bacaklarındaki yaralanma şikayeti nedeniyle hastaneye sevk edildi, 6 kişinin ise ayakta tedavisi yapıldı.

Alevlerle mücadele sürüyor: Antalya-Isparta yolu trafiğe kapatıldı
Alevlerle mücadele sürüyor: Antalya-Isparta yolu trafiğe kapatıldı
Alevlerle mücadele sürüyor: Antalya-Isparta yolu trafiğe kapatıldı
Kaynak: İHA

Orman Yangını, Antalya Aksu, Doğal Afet, Acil Durum, 3. Sayfa, Isparta, Antalya, Trafik, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alevlerle mücadele sürüyor: Antalya-Isparta yolu trafiğe kapatıldı - Son Dakika

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