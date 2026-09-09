Zeytinlikte başlayan yangın otoyolu aştı! Ekipler zamanla yarıştı - Son Dakika
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Zeytinlikte başlayan yangın otoyolu aştı! Ekipler zamanla yarıştı

Zeytinlikte başlayan yangın otoyolu aştı! Ekipler zamanla yarıştı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, otoyolu aşarak diğer tarafa da sıçradı. Alevler, itfaiye ekipleri tarafından yarım saatte kontrol altına alındı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, otoyolun diğer tarafına da sıçradı. Alevler, itfaiye ekipleri tarafından yarım saatte kontrol altına alındı.

Zeytinlikte başlayan yangın otoyolu aştı! Ekipler zamanla yarıştı

ZEYTİNLİKTE BAŞLADI, OTOYOLU AŞTI

Işıklı Mahallesi sınırlarında Aydın-İncirliova kara yolu kenarındaki zeytinlikte bugün saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarında etkisi ve kuru otlar nedeniyle kısa sürede yayılarak Aydın-İzmir otoyolunu aşarak karşı taraftaki Zeybek Mahallesi'ndeki ağaçlık alana sıçradı.

Zeytinlikte başlayan yangın otoyolu aştı! Ekipler zamanla yarıştı

YARIM SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, itfaiye ekipleri alevlere müdahalede bulundu. Alevler, yarım saatte kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeni araştırılırken, soğutma çalışmaları sürüyor.

Zeytinlikte başlayan yangın otoyolu aştı! Ekipler zamanla yarıştı
Zeytinlikte başlayan yangın otoyolu aştı! Ekipler zamanla yarıştı
Kaynak: DHA

Efeler, Güncel, Aydın, Olay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zeytinlikte başlayan yangın otoyolu aştı! Ekipler zamanla yarıştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zeytinlikte başlayan yangın otoyolu aştı! Ekipler zamanla yarıştı - Son Dakika
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