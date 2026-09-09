Cumhurbaşkanı Erdoğan Mansur Yavaş\'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Beştepe'de görüşme gerçekleştirdi.

ERDOĞAN, MANSUR YAVAŞ'I AĞIRLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen sürpriz görüşme, siyaset gündeminde geniş yankı uyandırdı.

MANSUR YAVAŞ'TAN AÇIKLAMA

Görüşmeye ilişkin Mansur Yavaş'tan açıklama geldi. Yavaş açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Beştepe’de kabul edildik.

"METRO YATIRIMLARI İLE İLGİLİ CUMHURBAŞKANINA BİLGİ VERDİK"

Kabulde; başta Ankara’mızın ulaşım altyapısına önemli katkı sağlayacak metro yatırımları olmak üzere, devam eden ve planlanan projelerimiz hakkında Sayın Cumhurbaşkanına bilgi arz ettik.

Şehrimize yönelik yatırımlara verdikleri destek ve katkılar ile NATO Zirvesi’nin Ankara’da düzenlenmesi konusundaki iradeleri dolayısıyla teşekkürlerimizi ilettik. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak yürüttüğümüz çalışmalar ve önümüzdeki dönemde hayata geçirmeyi planladığımız yatırımlara ilişkin değerlendirmelerimizi de paylaştık.

Nazik kabulleri ve Ankara’mıza gösterdikleri yakın ilgi dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanına teşekkür ediyorum."